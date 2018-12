Més de mig miler d'infants espremen tota la generositat del tió de Sant Vicenç

En l'any que la festa se situa més a les portes de Nadal, Sant Vicenç va celebrar ahir a la tarda un cagatió popular de nou multitudinari. Amb la plaça de l'Ajuntament per moments ben plena, els santvicentins van complir tots els rituals festius que se'ls demana en aquesta celebració –que ahir sumava la seva 30a edició– per escalfar adequadament el tronc nadalenc, sota el guiatge dels personatges dels tioners, que són els que el porten. Danses, pessebre vivent, cançó conjunta del cagatió amb els gegantons i grallers al capdavant van precedir l'obertura del tió, que va descarregar per a més de mig miler d'infants, en paral·lel a l'espectacle d'animació.