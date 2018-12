Navarcles comença la construcció del futur recinte per a piscina coberta i gimnàs

Les obres de construcció del futur complex amb piscina coberta i gimnàs de Navarcles avancen a bon ritme i ja s'ha començat a treballar en alçar l'estructura del futur edifici que acollirà aquest equipament. Un espai que s'ubicarà al mateix recinte on actualment ja hi ha les piscines d'estiu i les pistes de tennis i pàdel, i es preveu que estigui enllestit, a tot estirar, d'aquí a un any.

El que s'ha fet en els darrers mesos és l'enderroc de l'edifici de l'antic restaurant Mediterrània, ja que és en aquest espai on es construeix el nou recinte.

Aquest edifici de serveis era de la dècada dels 70 i havia quedat obsolet, amb tan sols uns vestidors i un bar, i per això s'ha decidit fer-lo tot nou, amb una superfície de més de 1.400 metres quadrats i dues plantes. A la planta baixa hi haurà la recepció, un bar amb ter-rassa, quatre vestidors, i una piscina coberta de 20 x 8 metres, amb capacitat per a uns 200 m3 d'aigua. La planta primera es reservarà per al gimnàs, amb una sala de màquines i tres sales més per a activitats dirigides.

Els treballs van arrencar un cop acabada la temporada d'estiu. Abans, es va tancar la part afectada del recinte i es van recol·locar comptadors elèctrics i altres subministraments per no pertorbar l'obra, es va treure la teulada d'uralita, i ara els treballs es concentren en el desmuntatge interior abans de l'enderroc total. La previsió és que, des del seu inici, la durada dels treballs fos d'un any. Tanmateix, les piscines d'estiu han d'obrir amb normalitat la propera temporada.

El cost de les obres d'enderroc i construcció del futur complex esportiu puja aproximadament a 1.300.000 euros, dels quals la Diputació de Barcelona n'aportarà gairebé mig milió, mentre que la resta es preveu cobrir-la amb fons propis.