Un antic barri que vol ser una àmplia zona verda després del despoblament

? Els tres habitatges que encara queden al barri de l'Estació de Sallent tenen els dies comptats i l'Ajuntament fa temps que estudia quin ha de ser el futur de l'espai. No hi ha res concret, però es treballa amb la premissa de convertir-lo en una gran zona verda i de no permetre-hi, en cap cas, construccions de pedra.

Sobre la taula hi ha propostes elaborades fa un parell d'anys per estudiants d'arquitectura de l'escola Tècnica Superior del Vallès per encàrrec de l'Ajuntament. La idea és que serveixin d'inspiració per anar transformant a poc a poc l'antic barri de l'Estació en una àrea que combini l'espai verd i els elements paisatgístics amb el lleure, l'horticultura o altres cultius.