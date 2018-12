Una gentada omple el pla de Lledoners per desitjar bon Nadal als independentistes presos

Una munió de persones ha participat aquest dimarts, dia de Nadal, al vespre, a l'acte de suport als independentistes convocat al pla de Lledoners. Més persones de les habituals s'han sumat al salut habitual de les 20 h, a càrrec del bagenc Joan Bonanit, que aquest 25 de desembre, a més, ha inclòs una versió nadalenca i reivindicativa de la cançó «Bona Nit» d'Els Pets.



Tot i el fred, l'esplanada de davant la presó ha quedat plena i fins i tot hi havia qui es duia la lletra de la cançó impresa en un paper. I és que la iniciativa del bagenc de convertir la mítica cançó d'Els Pets en una nadala dedicada als polítics empresonats, ha trobat bona resposta i ha propiciat un moment emotiu, acompanyat per la llum de telèfons mòbils i lots. El jove, que cada nit desitja bona nit als polítics empresonats, és l'impulsor de la reconversió de la peça, que va penjar fa uns dies al seu perfil de Youtube. Aquest dimecres s'ha cantat als líders empresonats a Lledoners abans del tradicional bona nit que dedica cada vespre als presos. Prèviament, hi ha hagut l'encesa d'un gran estel de Nadal.





Pell de gallina a #Lledoners. Cues quilomètriques. Colapse total per arribar i per sortir. Hem sentit la veu dels presos. Tenim un país imparable. Ens ho hauriem de començar a creure. #NoEsteuSols #LlibertatPresosPolitics #tossudamentalçats pic.twitter.com/GpuWGwRzJt — Montse Manén Arcalà ?? (@montsemanen) 25 de desembre de 2018

La cançó ha estat adaptada per Ariadna P., i compta amb la veu de Sílvia Montells i Joan Antonell, a la guitarra. «Els murs no ens separen», diu el tema, que fa una crida als polítics a no rendir-se perquè «la llibertat és a tocar». «La gent està tossudament alçada, no defalliu», insisteix, tot assenyalant que «ens en sortirem, el poble mai falla». I clou dedicant-los una «molt bona nit».