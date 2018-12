Jordi Turull diu als concentrats a Lledoners que els independentistes presos se senten «forts»

L'exconseller i excancidat a la presidència de la Generalitat Jordi Turull se sent "fort" per afrontar el judici del Suprem per aclarir les responsabilitats de l'1-O i els fets posteriors al Parlament. Dimarts al vespre, al pla de Lledoners es va poder sentir la veu de Turull, l'únic dels quatre presos que va haver de passar uns dies a la infermeria de Lledoners a causa de la vaga de fam que duia a terme. Just després de deixar aquest període sense ingerir menjar, els polítics presos. Va ser un moment molt especial, en una de les jornades que més gent ha reunit a l'entorn de la presó, lloc habitual de concentracions a favor dels presos.

Va ser un moment especial. Turull va comunicar telefònicament amb el mòbil de la seva germana, que estava a l'exterior, amb els concentrats, i els organitzadors van col·locar el micro al costat de l'altaveu, de manera que ell missatge es va poder sentir a tots lledoners. Les paraules de Turull en les que deia que deia que se sentia fort, que els set presos estaven bé i forts, que estan molt agraïts del suport que reben i que noten a l'exterior, "que no us fallarem, no patiu" i que "anirem a Madrid amb el cap ben alt" van tenir com a resposta un gran aplaudiment dels concentrats i uns minuts de crits de "llibertat, llibertat".

La concentració d'ahir tenia com a motiu principal la interpretació d'una versió del "Bona nit· de Els Pets (vegeu crònica de l'acte amb video i fotos) impulsada pel Joan Bonanit , el jove manresà que cada dia a les 8 del vespre s'adreça als presos i, cridant el seu nom un per un amb un megafon, els dessitja Bona nit. I els presos responen des de l'interior, i ahir ho van fer de manera especial, destacant, com els altres dies, la major potència de veu d'Oriol Junqueras.

Els presos havien tingut ahir les visites del president de la Generalitat, Quin Torra, i de bona part dels familiars. En els propers dies hi ha noves concentracions a Lledoners i, en especial, una versió amb fragments del Messies de Haendel, amb una gran concentració de cantaires. Serà dissabte, 29, a les 12 del migdia.