Sallent té per resoldre el trasllat d'una família de l'Estació deu anys després de la gran evacuació

Terrenys que ara ocupa l´envelat, on es construiran els habitatges per als veïns que queden per reallotjar j.e.

Deu anys després de la gran evacuació del barri de l'Estació de Sallent ordenada per la Generalitat i que accelerava el seu progressiu desallotjament pel perill d'esfondrament, encara hi ha pendent de resoldre el reallotjament d'una família que es resisteix a marxar-ne. Dues de les tres que encara hi viuen s'avenen a la proposta acordada entre l'Ajuntament i l'Incasòl de cedir a aquests veïns uns ter-renys al sector de l'envelat perquè s'hi puguin construir la casa, però una de les famílies no vol abandonar el barri i ha optat per la via judicial. El cas és al Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, en espera d'una resolució.

És l'únic escull que queda per deixar completament buit de veïns el barri, un procés que l'Ajuntament voldria culminar aquest 2019, però que està pendent del que acabi dictaminant el tribunal. Mentrestant, el ple de Sallent acaba de donar llum verd a la modificació urbanística que permet l'edificabilitat dels ter-renys on ara hi ha l'envelat, i on l'Ajuntament i l'Incasòl van pactar que es construirien els futurs habitatges on s'hauran de reallotjar els veïns.

L'acord aprovat ara pel ple és el primer pas per fer efectiu el conveni a què van arribar abans de l'estiu totes dues institucions, i que es completarà amb l'aprovació definitiva prevista d'aquí a uns tres mesos. A partir d'aleshores, els veïns afectats ja hi podran construir, amb la idea que s'hi traslladin tan aviat com tinguin la casa acabada, segons ha apuntat l'alcalde de Sallent, David Saldoni. De totes maneres, s'haurà de veure com resol el jutge el cas de la família que no vol marxar.



Una permuta de terrenys



Els terrenys en qüestió ocupen una superfície d'uns 4.000 metres quadrats entre el carrer Verge del Pilar i el passatge que porta aquest mateix nom (on hi ha l'envelat). Eren de propietat municipal, però com que la gestió amb els veïns recau a l'Incasòl, s'ha fet un canvi de titularitat mitjançant una permuta per la qual l'Incasòl cedeix a l'Ajuntament un solar que tenia en propietat al carrer del Molí, molt a prop de les oficines municipals. A més, l'àmbit de l'envelat, destinat a equipaments, s'ha hagut de requalificar com a residencial amb la modificació que acaba d'aprovar el ple (i s'ha fet el mateix procés a la inversa amb els terrenys de davant de l'ajuntament).

L'àmbit requalificat de l'envelat destinarà 860 m2 a habitatges (que seran unifamiliars), i la resta queden per a vials i zona verda. L'àrea edificable consta de cinc parcel·les d'entre 160 i 180 m2 cadascuna, tres de les quals són per als veïns que s'han de reallotjar. Es tracta de famílies que es van acollir a l'opció de rebre una parcel·la urbanitzada i una indemnització en metàl·lic per compensar la pèrdua del seu habitatge. Va ser mitjançant un conveni el març del 2009 entre la Generalitat, l'Incasòl, l'Ajuntament de Sallent i l'associació de veïns del barri, aleshores encara no dissolta.



Un procés de més d'una dècada



Més enllà de la qüestió judicial pendent, la vida al barri de l'Estació de Sallent arriba a la la recta final, i culminarà un procés que haurà durat quasi vint anys des de l'evacuació de les primeres 12 famílies el maig del 2001. Tanmateix, el punt d'inflexió va ser la gran evacuació que hi va haver ara fa deu anys, quan el 23 de desembre del 2008 la Generalitat va ordenar el desallotjament (abans del febrer següent) d'uns 120 veïns de 43 habitatges, pràcticament un terç del barri. Des d'aleshores, el despoblament i els ender-rocs de cases han estat progressius. El procés de les tres últimes famílies s'ha vist alentit per les dificultats d'acord que hi ha hagut entre Ajuntament i Incasòl per trobar uns terrenys adequats per al seu trasllat.