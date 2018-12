El «Bona Nit» del dia de Nadal a la presó bagenca desborda els organitzadors

La concentració del dia de Nadal va ser la més gran que s'ha fet al pla de Lledoners en suport als polítics catalans empresonats? «Possiblement sí», en paraules del regidor de Sant Joan Jordi Pesar-rodona, que des de l'Ajuntament té cura de l'activitat que es fa en aquest indret. Admet, Pesarrodona, que van quedar desbordats. L'èxit de la convocatòria va ser, alhora, un caos de circulació dels que no es recorden.

L'eix transversal va quedar totalment col·lapsat des dels accessos de Santpedor fins a la rotonda de la benzinera de Petrocat. Una situació que va sorprendre els organitzadors i els cossos de seguretat, que no van preveure el col·lapse ni van desviar el trànsit. Pesar-rodona explicava ahir que s'esperaven que la crida que s'havia fet per ser a Lledoners tingués un èxit més moderat, d'unes 1.000 persones.

Accedir al pla de Lledoners, a la part posterior del centre, es pot fer des de diversos camins, però el principal és el que hi puja des de la C-55.

S'havia comentat que la major concentració, fins ara, havia reunit unes 5.000 persones. La de dimarts no se sap del cert quantes persones hi havia, però sí que es va comptar que als aparcaments del pla hi havia més de 2.000 cotxes, que n'hi havia molts més als camins d'accés i aparcats al polígon, i, per tant, Pesarrodona considera que es podria haver superat aquella primera xifra. «La sensació era de més gent que mai», afegeix.

Aquest dia de Nadal, al pla de Lledoners s'hi va escoltar una versió del tema Bona nit d'Els Pets, amb una lletra adaptada a la situació de presó que viuen els que estaven al capdavant del Govern i de les dues entitats socials que impulsaven el procés, Òmnium i ANC. Sílvia Montells i Pep Poblet van ser els intèrprets de la peça, que va reunir una gentada. L'acte l'havia impulsat el jove Joan Bonanit, que cada dia desitja un bon son als presos amb un megàfon.

Va ser especialment emotiu perquè, a diferència d'altres dies, dimarts tots els presos van respondre el bona nit que els adreça el jove i, a més a més, es va poder sentir Jordi Turull que va establir una conversa per telèfon amb la seva germana, que es va reproduir. Turull es mostrava encoratjat abans d'afrontar el judici, i assegurava als concentrats que «no us fallarem».