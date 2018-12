Una manresana, espectadora 150.000 del Pessebre de Fals

Rosa Espinalt, veïna de Manresa, s'ha convertit aquest dimecres, dia de Sant Esteve, en l'espectadora número 150.000 de la història del Pessebre Vivent de le Torres de Fals. Per aquest fet, Espinalt va rebre una panera com a record, de mans del president de l'Associació Cultural i Recreativa de Fals, Guifré Garcia.

El veterà pessebre bagenc arriba a més, enguany, a la seva quarantena edició, i va arrencar l'actual temporada el cap de setmana passat.

Els veïns de Fals, Rajadell i altres localitats de l'entorn recreen un any més la història del naixement de Jesús i porten els visitants a fer un peculiar viatge en el temps, amb el singular entorn de l'església i les torres de Fals com a escenari. Enguany, a més, incorpora algunes novetats com el canvi de lloc dels Reis d'Orient.

El Pessebre Vivent del Bages a les Torres de Fals encara es pot veure aquest cap de setmana (29 i 30 de desembre) a 2/4 de 7 i a 2/4 de 8 del vespre, i l'1 i el 6 de gener, en una única sessió, a 2/4 de 7.