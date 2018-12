Món Sant Benet estrena un peculiar pessebre vivent amb tocs medievals

El naixement de Jesús observat des d'un entorn medieval i amb una posada en escena que es val de videoprojeccions modernes per guanyar espectacularitat. Amb aquest format Món Sant Benet estrenava ahir el seu particular pessebre vivent, l'únic de Catalunya que es realitza a l'interior d'un monestir. Se'n van fer les quatre primeres sessions de les setze que hi ha previstes per a aquestes festes, i van superar totes les expectatives amb l'assistència de més de 650 persones.

El monestir és la clau de volta d'una proposta «que vol ensenyar amb imatges com era la vida en aquest entorn el segle X», explicava ahir l'actriu i directora artística de l'espectacle, Tàtels Pérez. Però ho fa amb les festes de Nadal com a valor afegit, que proporcionen l'oportunitat perfecta per combinar aquesta història amb escenes clàssiques de qualsevol pessebre vivent.

L'espectacle convida el visitant a fer un recorregut de poc més de mitja hora per tot l'interior del monestir, on va trobant les diverses escenes. Cap a una quinzena, en total, i en què el silenci propi d'un ambient monàstic tan sols es veu trencat pel xiuxiueig de la gent o pels diàlegs dels actors protagonistes, quan n'hi ha. També hi tenen cabuda els cants gregorians que ofereixen els monjos benedictins passejant pel claustre, interpretats pel cor d'homes Lupulus Ensembla.

Però l'espectacle s'impregna més aviat d'efectes visuals, amb jocs de colors que s'adeqüen a cada escena, en alguns casos amb projeccions a la paret, com l'àngel que apareix en el naixement i en l'anunciació, o la taula on es reuneix un grup de monjos per menjar. També hi ha un fuster, les rentadores, o l'arribada dels tres mags savis (en l'època medieval sense distinció de colors i sense corones). Aquestes escenes s'alternen amb les dels monjos, o altres que expliquen la vida medieval a l'entorn del monestir, des d'una família de l'època sopant, fins a una fornera que fa pa, o amb la presència de pagesos amb els seus respectius corrals plens de bestiar. Tot plegat en un recorregut per la història i ple d'experiències sensorials que al final obsequia l'espectador amb un brou calent i un tall de coca.

El pessebre vivent de Món Sant Benet el fan possible un centenar d'actors i actrius dirigits per Tàtels Pérez amb el suport de Sara Manzano a la producció. També hi ha implicades entitats i institucions de Sant Fruitós i també dels entorns, i altres persones a nivell particular.

Es preveuen quatre sessions diàries més, programades per als dies 29 i 30 de desembre, i 1 de gener, a les 6, a 3/4 de 7, a 2/4 de 8, i a 1/4 de 9.