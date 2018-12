L'esplanada de Lledoners celebrarà una revetlla popular per Cap d'Any

L'esplanada de Lledoners acollirà una revetlla popular per Cap d'Any. Impulsada pel col·lectiu Omplim Lledoners, arrencarà el dia 31 a les set de la tarda i es preveu, fins i tot, poder-hi fer nit amb tendes de campanya. A hores d'ara ja hi ha els primers autobusos confirmats.

Abans del tradicional "Bona Nit" d'en Joan BonaNit, a tres quarts de nou del vespre, i de la mateixa manera que ja es va fer per Nadal i Sant Esteve, els Músics per la Llibertat protagonitzaran una cantada de nadales. Tot seguit es donarà pas a l'àpat, un sopar de carmanyola, que serà amenitzat amb més música -a banda dels Músics per la Llibertat hi haurà una empresa d'espectacles- fins a la mitjanit. A més, s'instal·larà una pantalla gegant a través de les quals es projectaran alguns missatges "sorpresa", que els impulsors no han volgut desvetllar.

A la mitjanit, l'esplanada acollirà les tradicionals 12 campanades. Per a fer-ho possible un col·lectiu de campaners de les Borges Blanques portarà fins a Lledoners una campana de grans dimensions. Un cop acabades, la música continuarà i, a més a més, s'ha previst una acampada popular.



Primers autobusos confirmats



Omplim Lledoners preveu que centenars de persones assistiran a una iniciativa amb la que pretenen mostrar el seu "escalfor" als polítics empresonats. A hores d'ara, avancen, ja s'han organitzat autobusos que sortiran des del Maresme, però també es preveu que surtin grups des de d'altres punts del territori català com Lleida, Cervera, el Pont de Suert, Osona i el Berguedà.