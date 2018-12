L´estrena de la Nit Viva de Fonollosa aplega prop de 600 persones

El dia de Sant Esteve a la tarda es va estrenar a Fonollosa una nova edició de la Nit Viva, l'espectacle que recrea la vida a pagès fa més d'un segle i escenifica quadres d'oficis antics i algunes escenes del pessebre. Prop de 600 persones van passar per les dues primeres sessions de l'espectacle, que transcorre per cases centenàries i espais d'un raval del poble, i van poder degustar al final el pa amb cansalada i allioli que ofereix l'organització.

L'espectacle nadalenc té més de 50 escenes, on fan de figurants 200 veïns i veïnes de Fonollosa, Camps, Aguilar de Segarra, Castelltallat i rodalies. La representació transcorre per interiors de diverses cases centenàries, així com carrers i camps del Raval del Sastre del poble de Fonollosa. L'organització ha treballat els darrers mesos per anar millorant les escenes, amb més elements, decoració i objectes antics, per tal de seguir avançant i millorar «encara més el rigor històric que caracteritza aquest espectacle», apunten.

Les properes funcions seran els dies 29 i 30 de desembre, i 1 de gener de 2019, a 1/4 de 7 i a 2/4 de 8 del vespre. Les entrades es poden adquirir directament a taquilla (situada a l'entrada del poble de Fonollosa) des d'una hora abans de l'inici de la primera sessió. El preu de l'entrada és 6 euros (5 per a infants de fins a 14 anys i gratuït per als menors de 4 anys). En finalitzar, es reparteix pa per torrar amb cansalada i allioli de codony per a tots els visitants. També hi ha venda de brou calent i productes de la terra.

La Nit Viva està organitzada pel Grup de Teatre Faltagent, l'Associació Cultural i Recreativa de Fonollosa i els veïns i veïnes de Fonollosa i pobles de l'entorn, amb el suport de l'Ajuntament de Fonollosa i diverses empreses.