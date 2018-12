El nou camp de futbol de Sant Vicenç es dirà Les Roques

Sant Vicenç de Castellet ha completat aquest mes de desembre un procés participatiu per escollir el nom del camp de futbol que s'està remodelant de manera integral. El municipi ha votat el nom Camp Municipal de Futbol Les Roques amb prop de 233 vots dels 592 registrats durant dues setmanes tant de manera presencial com online. El nou nom, que fa referència a la ubicació del terreny de joc, s'aprovarà en el ple municipal del proper 30 de gener.

La remodelació integral del camp de futbol posarà al dia un equipament que havia quedat totalment desfasat. L'Ajuntament d'aquest municipi del Bages ha impulsat una comissió de treball del camp de futbol per personalitzar el nou terreny de joc. Una de les primeres accions ha estat la tria del nou camp de futbol. En paral·lel, s'impulsa un segon procés participatiu perquè els infants dibuixin i triïn la mascota de l'equipament. Els altres tres noms que s'havien posat a votació eren Camp municipal de futbol Nou Castellet, en homenatge al símbol del municipi, Camp municipal de futbol Isidre Flotats, en record al santvicentí que va jugar al primer equip del Barça i l'Espanyol, i Camp municipal de futbol Lluís Pujol, qui fou jugador també del primer equip del Barça.

El nou camp tindrà unes mides reglamentàries de 90 x 45 metres, serà de gespa artificial i comptarà amb dos edificis de serveis. Un serà autònom i podrà funcionar encara que l'equipament estigui tancat encabint diferents espais (sala de reunions, local per a l'entitat, espai d'administració, sala d'infermeria i sala de fisioteràpia). El segon edifici, de planta baixa, incorporarà dos vestidors de futbol 11, quatre vestidors de futbol 7 i dos vestidors per als àrbitres. El camp comptarà amb una terrassa amb espai de bar i la graderia tindrà una capacitat per a unes 300 persones. A nivell del terreny de joc hi haurà espai de magatzem, lavabos i també les dependències per a la instal·lació i serveis de tot l'equipament. La superfície total del projecte és de 7.267 metres quadrats que engloba l'àrea compresa entre els carrers Osona, Maria Matilde Almendros i Joan Cadevall.