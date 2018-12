El peatge de l'autopista superarà els vuit euros amb l'actualització pel canvi d'any

El cost del peatge de l'autopista Terrassa-Manresa per a turismes superarà per primer cop els 8 euros a partir de l'1 de gener. La concessionària, Autema, ja ha fet públics a través de la seva pàgina web els preus que s'establiran en funció de l'increment que cada any apliquen coincidint amb el canvi d'any. En concret, la tarifa íntegra per als vehicles de classe 2 (turismes convencionals) que passin per la barrera troncal serà de 8,01 euros. És a dir, serà la que els usuaris pagaran segur en caps de setmana i festius. En dies laborables, amb els descomptes del 45% que s'hi apliquen des de fa una dècada, l'import serà de 4,41 euros. A hores d'ara, aquests preus són de 7,84 euros i 4,31, respectivament.

Si el conductor no utilitza tot el recorregut entre Terrassa i Manresa (o a l'inrevés), sinó que accedeix a l'autopista o en surt a la bar-rera de Sant Vicenç/Castellbell, el preu a partir de dimarts que ve serà de 4,02 euros (tarifa íntegra), i de 2,21 amb el descompte en dies laborables. Pel que fa a la barrera de les Fonts, al Vallès (inclòs dins la concessió), el cost del peatge serà de 2,62 euros (1,44 amb el descompte en jornades laborables). Aquests preus són sense tenir en compte les bonificacions que la Generalitat hi va introduir el 2016 i que s'apliquen de dilluns a divendres en determinades franges horàries.

Amb els imports que s'alplicaran a partir de l'1 de gener, el preu del peatge de la C-16 a la barrera del Bages haurà experimentat des de la seva posada en servei, el 1989, un increment del 270%. Per als vehicles de classe 2, l'autopista va començar a funcionar amb un peatge a la barrera troncal de Manresa de 360 pessetes (2,16 euros).

Per a les motocicletes, a partir de dimarts el preu íntegre serà de 4,01 euros al troncal i 2,01 sortint o entrant a Sant Vicenç (amb el descompte, 2,20 i 1,11, respectivament). Els vehicles de classe 3 (cotxes amb remolc) hauran de pagar 12,02 euros i 6,04 euros en una barrera i en l'altra (amb els descomptes, 6,61 i 3,32 euros). I per als vehicles de gran tonatge els preus íntegres que portarà el canvi d'any seran de 14,02 euros a la barrera troncal, i 7,04 a la lateral (que amb els descomptes seran de 7,71 i 3,87).



Fins al setembre, sense teletac

Cal recordar, però, que a partir de l'any que ve aquests descomptes de caràcter general que s'apliquen en dies laborables des de fa més d'una dècada requeriran, perquè s'apliquin, que l'usuari disposi de teletac o de qualsevol altre sistema dinàmic de pagament autoritzat (com ara l'app Satellise). Fins ara, aquests descomptes s'apliquen també tant si es paguen amb targeta de crèdit com en efectiu. A partir del proper 1 de gener aquestes bonificacions generals havien de passar a ser només accessibles per als conductors amb teletac. Però, tal com ha anat informant aquest diari, la Generalitat ha decidit posposar aquesta mesura 8 mesos, de manera que no entrarà en vigor fins a l'1 de setembre vinent, per concedir un període d'adaptació als conductors. En la darrera reunió de Govern, el 20 de desembre passat, es va aprovar oficialment aquesta pròrroga.



La carretera més cara

Automobilistes Europeus Associats, una organització per a la defensa dels conductors, va fer públic enguany un estudi comparatiu entre totes les vies de pagament que hi ha a l'Estat a partirt de la relació entre les tarifes del pas per barreres per a un turisme i els quilòmetres que cobreix aquella concessió. És a dir, el preu per quilòmetre.

I en els tres primers llocs d'aquesta llista (que Regió7 va publicar el 3 d'agost passat) de tot l'Estat hi havia els tres peatges vinculats a la C-16. Per aquest ordre, en primer lloc hi havia el túnel del Cadí, amb un cost de pas per al conductor de 39 cèntims per quilòmetre; en segon lloc els túnels de Vallvidrera (25 cèntims el quilòmetre); i en el tercer, el peatge de Castellbell per al tram Sant Cugat-Terrassa-Manresa, que equivalia a 24 cèntims el quilòmetre.

Tot i que aquesta dada no sortia reflectida en l'estudi, de les dades que s'hi detallaven es podia calcular que si es feia un pack amb tot el recorregut sota concessió, que suma un total de 88,15 quilòmetres i, en aquests moments, una tarifa total de 26,47 euros, el cost dels peatges per cada quilòmetre és de 30 cèntims.

L'estudi fet per Automobilistes Europeus Associats es componia d'una llista d'un total de 40 peatges.