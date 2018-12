La Ruta per la Llengua posa una de les escultures del seu camí a Montserrat

La Ruta per la Llengua té col·locada a Montserrat l'obra escultòrica que indica que el monestir i aquesta muntanya són un indret d'aquest camí pels Països Catalans que destaca les places clau en la defensa de la llengua catalana. L'origen està fixat a Organyà, per les Homilies d'Organyà, que són un text religiós del segle XII considerat el primer exemple de català literari.

Amb el text de les Homilies com a referent, membres de la formació política Reagrupament, amb força pes manresà, van tenir la idea de crear aquesta ruta pels Països Catalans. Més endavant, el grup es va transformar en associació i es va obrir més enllà de l'àmbit de la formació per fer una proposta inclusiva.

Montserrat és un dels punts on hi haurà una parada de la ruta pel paper que ha jugat el monestir en el decurs de la història en la defensa del manteniment i l'ús de la llengua catalana. Al cap de poc d'iniciar el camí dels Degotalls des del monestir, es troba la peça, que és obra de l'artista manresà Ramon Maria Jounou.

La primera peça que es va col·locar en aquesta ruta va ser justament a Organyà (2013), el poble on es va trobar aquest primer document de sermons traduïts de l'occità al català que s'utilitzava en les prèdiques el segle XII. Aquest és un projecte que es cobreix amb ajuts puntuals de l'administració i que avança lentament, tot i que el projecte a hores d'ara ja està definit i té una sèrie de punts de referència que no admeten discussió. Organyà, Montserrat, Andorra (per ser un país amb el català com a llengua oficial), el Pla de Conflent (a la Catalunya Nord, per ser la terra on van morir Pau Casals i Pompeu Fabra), Beniarjó (el poble de naixement d'Ausiàs March), Gandia (on va néixer Joanot Martorell), o Folgueroles (poble de mossèn Cinto Verdaguer) i Mallorca (per la presència de Ramon Llull).

Josep Lluís Gozalbo, un dels ideòlegs del recorregut, ha indicat que l'objectiu és que «es visualitzi l'extensió global de l'ús de la llengua catalana» i assegura que la ruta és una idea que fins ara no s'havia portat a la pràctica. A partir d'aquesta iniciativa el projecte pot créixer, en punts de referència, i en proposta a fer al voltant d'aquests punts. De moment, però, cal anar fent les diferents instal·lacions que a hores d'ara es troben encara en una fase inicial.

La peça de Ramon Maria Jounou és un llibre obert fet de ferro corten amb un punt de llibre que identifica el lloc on està instal·lada. El de Montserrat s'ha col·locat, la gent que faci el camí dels Degotalls ja el veu, però està pendent de data d'inauguració.