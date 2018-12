Sallent disposa de dos punts de càrrega per a vehicles elèctrics

El pàrquing de la plaça de Santa Maria de Sallent té delimitades, des de fa uns dies, dues places d'aparcament per a cotxes elèctrics. Els carregadors elèctrics entraran en funcionament pròximament, un cop l'empresa de subministrament elèctric hi doni línia, segons han informat des de l'Ajuntament de Sallent.

L'ús dels punts de càrrega de vehicles elèctrics serà gratuït i amb aquesta actuació el consistori «fa una aposta per la sostenibilitat energètica i contribueix al desenvolupament de la mobilitat elèctrica». D'aquesta manera, Sallent se suma a altres municipis bagencs com Sant Fruitós de Bages, Súria, Artés, Navàs i Santpedor, que també han apostat per instal·lar a la via pública punts de càrrega de vehicles elèctrics.