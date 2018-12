La cantada d'«El Messies» omple amb milers de persones el pla de Lledoners

El pla de Lledoners s'ha tornat a omplir amb milers de persones aquest dissabte al migdia per escoltar el popular El Messies de Georg Friedrich Händel, que un cor interpretat per 450 veus i 46 músics han ofert als independentistes catalans que hi ha reclusos dins del centre penitenciari del Bages.

Des de les 9 del matí, una cinquantena de voluntaris organitzaven els prop cotxes que hi començaven a arribar, uns 3.000 al final. Dues hores després, i una abans de l'inici de la cantada, la cua ja arribava a la C-55, i els Mossos d'han afegit a les tasques de gestió del trànsit. Entre els presents, Montserrat Puig, germana de l'exconseller Lluís Puig; Montserrat Puigdemont, germana de Carles Puigdemont; i els pares de Txell Bonet.

Mai el popular Messies de Georg Friedrich Händel s'ha interpretat amb un cor de 450 veus i una orquestra de 46 músics professionals a l'entorn d'una presó, però aquest dissabte a les 12 del migdia per primera vegada s'ha pogut escoltar. Membres de l'Associació el Mesies Paricipatiu que porten aquesta obra cada any a Barcelona van decidir fa unes setmanes fer una convocatòria per portar l'obra a Lledoners. Van demanar als que participen en les cantades populars de Barcelona qui s'hi apuntaria, van obrir el ventall a altres cantaires que coneguessin l'obra i en pocs dies van completar un cor que estarà acompanyat de solistes professionals i per una orquestra també professional.

El cor està dirigit per un expert en el cant coral, Alfred Cañamero, que entre d'altres és el director de la Coral Mixta d'Igualada, del Cor Cantus Barcelona i del Cor d'Homes d'Osona. I entre les veus solistes hi haurà les sopranos Sandra Roset i Anna Casadevall, la mezzo Tanit Bono, els tenors Pablo Larraz, Jorge Juan i Jordi Casanova, i els baixos Josep Ramon Olivé i Joan García-Gomà.

Albert Bardolet, músic i professor osonenc i un dels impulsors de la cantada a Lledoners, ha explicat que el gruix dels músics provenen de l'Orquestra Sinfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i de l'Orquestra Sinfònica del Vallès (OSVallès). Tant en el cas dels músics com en el dels cantaires han hagut de dir prou per poder presentar unes formacions «equilibrades», segons el mateix Bardolet.