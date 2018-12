La CUP es disposa a evitar l'enderroc de Ca l'Espardenyer «per tots els mitjans»

El projecte d'urbanització de la nova plaça a la zona de l'escorxador topa frontalment amb el rebuig de la CUP, a l'oposició a l'Ajuntament de Monistrol, que sempre s'ha mostrat reticent a l'enderroc de Ca l'Espardenyer, «que mirarem d'evitar per tots els mitjans», apuntava ahir el portaveu del partit, Ramon Vancells.

La CUP acusa el govern en coalició d'ERC i PDeCAT de «manca de transparència» per com ha portat tot aquest afer i d'haver actuat «amb fets consumats abans de les eleccions per evitar que el poble pugui decidir si prefereix l'ender-roc o la rehabilitació». Vancells «compraria un referèndum demà mateix» o, com a mínim, voldria arribar a les eleccions del maig perquè els veïns puguin triar entre les dues opcions «en funció del govern que surti».

La CUP intentarà evitar l'ender-roc per la via administrativa presentant-hi al·legacions, i si no és possible «plantejarem la via judicial». Vancells recorda que aquest afer ha reactivat la plataforma Salvem Ca l'Espardenyer.