Monistrol de Calders transformarà la zona de l'escorxador en una plaça abans de l'estiu

Monistrol de Calders vol fer de l'espai ara desendreçat de la zona de l'escorxador la plaça major del poble. L'Ajuntament ha aprovat el projecte d'urbanització d'aquest àmbit i de l'entorn de la riera de Sant Joan, amb perspectiva d'executar i completar les obres durant el primer semestre del 2019. Una reforma que està envoltada per la polèmica de l'enderroc de Ca l'Espardenyer, al qual la CUP, a l'oposició, sempre s'ha resistit al·legant el valor patrimonial que té l'edifici, originari del segle XVII (vegeu desglossat).

L'objectiu és «reordenar el centre del poble, que miri cap al riu i que sigui visitable», apunta l'alcalde, Arturo Argelaguer, tenint en compte que «ara no té un nucli antic sinó una part vella mal endreçada». El projecte ara aprovat inicialment defineix tres parts diferenciades: una plaça de ciment on es podrien fer activitats diverses, una zona de passeig mixta que combinarà pedra i herba, i un espai de joc infantil a la part més propera a la riera. Per transformar aquest espai, caldrà enderrocar l'edifici ara en desús i de Ca l'Espardenyer, que l'Ajuntament va adquirir el 2007 «ja amb la intenció d'enderrocar-lo», sosté Argelaguer, tenint en compte que segons l'ordenament del 1990 ocupa part de l'espai d'un carrer, i que ara també es podrà corregir.

Argelaguer puntualitza que el projecte preveu l'aprofitament de les pedres de la façana principal de Ca l'Espardenyer per bastir el contrafort amb façana de la finca adjacent de Cal Puig (que de moment no s'enderrocarà com també es preveia inicialment), i que serà visible des de la futura plaça.

El cost de tota l'actuació en conjunt puja a un total de 270.000 euros, que la Diputació de Barcelona finançarà en la seva totalitat, i que inclouen l'enderroc de Ca l'Espardenyer i la contenció de la finca adjacent.



L'obra s'haurà de completar

Tot plegat, és una primera fase d'una intervenció més àmplia (que encara no té pressupost ni data) per acabar d'ordenar el centre del poble i millorar la connexió amb els veïns de la urbanització de la Masia del Solà, diu Argelaguer.

Aquesta actuació, que es faria en fases posteriors, inclou la construcció d'una passarel·la només per a vianants que enllaçarà la futura plaça amb la part posterior de l'església i, per extensió, amb la urbanització de la Masia del Solà. També es preveu adequar una zona d'aparcaments darrere l'església.