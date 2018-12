La recollida porta a porta de Súria està encallada en l'adjudicació del servei

El porta a porta de Súria, que inicialment era previst que comencés a funcionar al municipi en els primers mesos d'aquest any, s'ha anat endarrerint a causa dels recursos presentats per dues de les empreses que optaven al concurs d'adjudicació, convocat per la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.

A començament del mes de febrer passat, l'Ajuntament ja ho tenia tot a punt per posar en marxa el servei després de les sessions informatives que s'havien dut a terme l'any passat, però dues de les empreses participants en el concurs hi van presentar recurs. Per aquest motiu, es va haver de paralitzar el procés d'implantació en espera de la resolució del Tribunal de contractes, que finalment es va emetre el mes d'octubre passat i que obliga la Mancomunitat del Cardener a reiniciar la tramitació del procés. Aquesta decisió també afecta diferents serveis d'altres municipis, i que formaven part de l'esmentat concurs.

Això ha obligat el consistori a ajornar la implantació del nou model de recollida de residus. L'Ajuntament de Súria ha expressat la seva confiança que aquest nou endarreriment sigui tan breu com sigui possible, i manté el seu compromís per a la posada en marxa del sistema de recollida porta a porta. D'aquesta manera, Súria se sumarà als cinc municipis de la comarca que ja tenen el nou model (Santpedor, Artés, Navàs, Navarcles i Avinyó) i als tres del Moianès (Santa Maria d'Oló, Castellterçol i Collsuspina).