Sant Joan i Mossos prenen mesures per evitar un nou col·lapse a Lledoners

Els voluntaris que han estat presents en moltes de les concentracions que s'han fet a Lledoners per senyalitzar i organitzar l'accés i l'aparcament hi tornaran a ser avui i demà. L'Ajuntament de Sant Joan, voluntaris dels moviments independentistes i els Mossos d'Esquadra s'han reunit els darrers dies per garantir la seguretat a l'entorn de la presó i per poder evitar el problema de col·lapse a les carreteres properes, especialment l'eix Transversal, com va passar el vespre del dia de Nadal.

Aquest dissabte al migdia es preveu un acte multitudinari amb la interpretació, amb unes 450 veus i una quarantena llarga de músics, d' El Messies de Händel, i diumenge també hi pot haver un altre dia d'alta afluència a la zona, especialment al matí, perquè hi ha prevista la ja habitual concentració de Música per la Llibertat amb la interpretació del Cant dels ocells, una actuació d'esbarts de Catalunya amb més de 300 balladors, i la presència del grup de la plaça de Vic, entre d'altres.

El dia de Nadal al vespre, l'eix Transversal va quedar col·lapsat entre la rotonda de la C-55, a l'altura de Sant Joan, i la zona de l'accés a Santpedor. Aquell dia, possiblement més de 5.000 persones van acudir a l'acte que havia convocat el jove Joan Bonanit, que cada dia desitja un bon son als presos i que en aquesta ocasió havia preparat una actuació amb una versió del Bona nit d'Els Pets amb la lletra adaptada a les circumstància dels polítics empresonats. L'organització havia previst una afluència d'unes 1.000 persones i la xifra es va multiplicar per 5, segons ha explicat Jordi Pesarrodona, regidor de Sant Joan de Vilator-rada, que ha admès que van quedar sobrepassats i que no van preveure el desplegament de voluntaris.

Fonamentalment, el problema és de capacitat dels camins d'accés al pla de Lledoners, i de gestió de la zona d'aparcament. Evitar deixar els cotxes al camí d'accés i gestionar l'ampli aparcament dels camps on se celebren els actes reivindicatius. A més d'aquestes dues mesures, Pesarrodona demana als assistents que facin una previsió de temps, que hi vagin més d'hora i que no es posin nerviosos per sortir.

Ajuntament i Mossos també s'han posat d'acord per tornar a evitar que hi hagi persones que s'enfilin en un turonet que queda més a prop del centre penitenciari. I ha recordat que tots els actes es fan a la part posterior de la presó, i que no es fa res ni a la façana del centre ni en els accessos. En aquestes reunions entre Ajuntament i Mossos també s'ha establert que el cos de seguretat estarà informat de tota l'activitat que s'organitzi a l'entorn de la presó per poder preveure la gestió del trànsit.

La interpretació d' El Messies de Händel serà una experiència que mai fins ara s'ha pogut veure a l'entorn d'un centre penitenciari. La idea neix d'un grup vinculat a El Messies participatiu que s'organitza cada any a Barcelona amb una orquestra professional i més de 400 cantaires. Per a l'edició de Lledoners, els organitzadors han fet una crida als mateixos membres d'El Messies participatiu i han ampliat la formació amb cantaires de corals de Catalunya que coneguin l'obra i l'hagin interpretada recentment. Els músics provenen de l'Orquestra Simfònica del Vallès i de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.

Els organitzadors d' El Messies han fet una crida perquè els assistents a Lledoners aquest dissabte hi vagin amb cadires pròpies i abrigats, en previsió del fred. A la zona del concert s'instal·laran lavabos transportables, que possiblement ja quedin al pla per als propers actes de diumenge i la nit de Cap d'Any, en la revetlla popular que també s'ha convocat. Una part dels cotxes, els dels músics, hauran arribat bastant abans per prepapar el concert.