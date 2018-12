Artés presentarà noves recerques a l'entorn de la Revolta dels Burots

Amb la intenció de seguir commemorant la Revolta dels Burots, dimecres que ve, 2 de gener, l'Ajuntament d'Artés i el grup del museu d'història del municipi organitzarà un conjunt d'actes relacionats amb aquests fets històrics i amb la recerca que s'està fent.

El grup del museu organitzarà la gimcana infantil «Juguem amb la Revolta dels Burots». Amb la voluntat de fer didàctica de la història local farà que a través del joc es pugui explicar als infants i acompanyants, com va passar i les conseqüències que hi va haver entorn del 2 de gener del 1917. El joc de pistes s'iniciarà a 2/4 de 5 de la tarda a la Plaça vella.

A 2/4 de 7 al complex de Cal Sitjes, s'explicarà com està avançant la recerca d'un dels personatges importants del municipi i clarament relacionat amb els fets de la Revolta dels Burots, el metge que va treballar amb Ramon y Cajal Claudi Sala i Pons. La historiadora local Mireia Vila exposarà la informació que ha anat trobant, i com ha de seguir la línia de la recerca.

A continuació, Josep Maria Torné i Pinyol farà la presentació del llibre Molta terra catalana a l'Havana, obra de divulgació històrica que posa en relleu la importància de l'emigració catalana a l'Havana on consten 121 relats històrics, entre els quals alguns de la família artesenca de can Crusellas relacionada amb can Berenguer.

Finalment, a les 8 del vespre es farà la projecció del documental La Revolta dels Burots, l'emancipació d'un poble esclau, que explica què va passar el 1917 a d'Artés i quines conseqüències va tenir.