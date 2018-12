Nou clam a Lledoners amb «El Messies» per la llibertat dels polítics empresonats

El Messies va sonar ahir davant de la presó de Lledoners amb el mateix esperit amb què va ser creat i va reunir 9.000 persones fora del centre penitenciari. El compositor d'aquesta joia del Bar-roc, Georg Friedrich Händel, mai va cobrar per aquesta obra. «Serà sempre per als malalts i per als presos, perquè vaig estar malalt i amb ella m'he curat; i vaig ser pres, i amb ella m'he alliberat», va sentenciar en escriure la peça l'any 1741. I ahir, 46 músics i 450 cantaires, van interpretar en directe l'obra perquè els presos independentistes sentissin, amb les veus i els instruments, l'escalf dels ciutadans que n'exigeixen l'alliberament.



La posada en escena del concert de música clàssica, fora de la presó i amb els músics i cantaires actuant amb les baixes temperatures d'ahir al migdia, va ser inaudita i cap dels responsables de l'esdeveniment tenia constància d'una iniciativa similar anteriorment en altres països. Els participants no van començar ahir per la peça que sol encapçalar El Messies, sinó per l' Al·leluia –el fragment més conegut– perquè els organitzadors volien que els presos independentistes el sentissin amb claredat quan sortissin al pati descobert, a les 12 del migdia.



Les melodies, interpretades per membres de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i de l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSVallès) amb la veu de cantaires d'arreu del país, van servir perquè ciutadans aplegats fora del centre penitenciari i els presos, des de l'interior, gaudissin al mateix temps de la iniciativa musical. «Amb el nostres somriures i el so dels nostres cants tirarem a terra tots els murs i totes les reixes», va dir el director del cor i el cos orquestral, Alfred Cañamero.



La germana de Carles Puigdemont, Montserrat Puigdemont, es va dirigir als assistents per agrair el suport ciutadà. «D'aquí a pocs dies començarà un judici vergo-nyós. Cal aprofitar-ho per posar en evidència el retrocés democràtic de l'Estat espanyol. Mirar cap a una altra banda no és una opció, i s'ha de denunciar la vulneració de drets fonamentals», va dir en la seva intervenció. També hi va assistir la germana de l'exconseller Lluís Puig.

L'èxit de la iniciativa



El ressò que ha tingut la iniciativa va agafar de sorpresa els organitzadors. La idea va sorgir de l'advocada vigatana Judit Serra, membre de l'Associació El Messies Participatiu, que porta l'obra cada any a Barcelona. Precisament la seva filla, Ariadna Seuba, s'ha encarregat les darreres tres setmanes de respondre els cor-reus de totes les persones que hi volien prendre part. «Va ser una autèntica allau. La idea era buscar cent persones, i un dels requisits era haver interpretat recentment El Messies per oferir un audició de qualitat. Hem hagut de dir que no a mil persones que es van posar en contacte amb nosaltres perquè no reunien les condicions, i encara han quedat molts correus sense contestar», explicava ahir.



Milers de persones no es van voler perdre la iniciativa, i els organitzadors calculen que hi van assistir unes 9.000 persones perquè van comptabilitzar que a l'esplanada del costat de Lledoners hi havia 3.000 cotxes estacionats. Des de primera hora del matí, diversos voluntaris es van situar al camí asfaltat que hi ha entre la C-55 i l'esplanada on va tenir lloc el concert per evitar el caos circulatori. A les 11, els Mossos d'Esquadra també van controlar la circulació de vehicles. I és que les cues arribaven fins a l'autovia de l'eix Transversal. A Lledoners no paraven d'arribar cotxes, i 45 minuts després que hagués començat el concert encara n'hi havia que havien d'aparcar.