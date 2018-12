Quim Torra visita els Pastorets de Súria i els proposa repetir la funció al Palau

Els Pastorets de Súria van viure ahir una tercera representació de temporada molt especial amb la visita del president de la Generalitat, Quim Torra, que va complir la paraula donada fa dos anys a la històrica representació bagenca d'assistir a una funció al teatre del Foment. Torra, que va veure els Pastorets acompanyat de la seva esposa, Carola Miró, i d'una de les seves filles, va aprofitar el viatge per visitar la sala de plens de l'ajuntament i mantenir una breu reunió amb la corporació municipal. També va poder contemplar una vista panoràmica de la vila des de Salipota acompanyat de l'alcalde, Josep Maria Canudas.

Posteriorment, Torra es va adreçar al teatre, on va seguir atentament una funció que tenia ahir també d'il·lustre espectador el director teatral Sergi Belbel. A l'escenari, a més, coincidia ahir que hi actuava en un discret paper la cantant local Beth Rodergas, que acostuma a participar en la funció cada any. Acompanyaven a la platea Torra l'alcalde de Súria, la regidora de Cultura, Montserrat Juncadella, i la presidenta del Foment Cultural, Elisabet Viñals, a més d'antics presidents de l'entitat, als quals va saludar Torra.

La relació de Quim Torra amb els Pastorets de Súria ve de lluny. L'actual president de la Generalitat havia estat un dels espectadors de la funció sinòptica que el Foment Cultural de Súria va fer de l'obra fa dos anys al Palau de la Generalitat, coincidint amb el 90è aniversari de l'espectacle surienc i amb el centenari de l'estrena del text de Folch i Torres. Torra era llavors director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis de la Generalitat i va mostrar interès a veure en directe l'obra completa a Súria. Dit i fet.

Un cop acabada la representació d'ahir (durant la qual Lluquet i Rovelló no van deixar passar l'oportunitat de dedicar uns cuplets al president per celebrar la seva visita i també per ser crítics amb la situació del país), Quim Torra, bon coneixedor de l'obra de Folch i Torres, va adreçar-se al públic i als actors, als quals va felicitar pel seu treball. Torra va agrair haver recuperat la felicitat de la infantesa amb la funció i va tenir un record pels presos polítics i per la complexa situació que viu al país.

A més, el president va llançar una proposta: convertir en una tradició anual la representació sintètica que el Foment va fer dels Pastorets al Palau de la Generalitat el 2016. Torra va proposar que siguin els Pastorets de Súria els que inicïin aquesta tradició i que s'hi vagin afegint altres Pastorets d'arreu. A la platea escoltava atentament el comentari el president de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, l'igualadí Lleonard del Rio.