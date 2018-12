Navarcles assegurarà a principi d'any la cinglera del passeig de la Bonavista

Operaris treballant a la cinglera que hi ha a la zona del llac

Operaris treballant a la cinglera que hi ha a la zona del llac ARXIU/JAUME GRANDIA

Un cop enllestits els treballs per fixar la cinglera de damunt del llac, l'Ajuntament de Navarcles preveu reparar a principi d'aquest 2019 la que està ubicada sota el passeig de la Bonavista, a prop de la desembocadura del riu Calders al Llobregat.

Amb els treballs se sanejarà la paret fent caure els elements més inestables i s'hi instal·laran elements de contenció. El consistori està buscant una subvenció de la Diputació de Barcelona tenint en compte que per sota hi passa la Via Blava del Llobregat. Les actuacions a les cingleres les va determinar un estudi de la Diputació que avaluava el perill que comportaven aquests punts.