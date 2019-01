Unes 3000 persones celebren el Cap d´Any a l´esplanada de Lledoners

L'esplanada de Lledoners ha acollit aquesta nit una revetlla popular per celebrar el Cap d'Any al costat dels presos independentistes. Impulsada pel col·lectiu Omplim Lledoners, la trobada ha començat a les set de la tarda i ha reunit més de 3000 persones que han volgut fer costat als polítics presos en una nit sempre especial.

Abans del tradicional "Bona Nit" d'en Joan BonaNit, a tres quarts de nou del vespre, i de la mateixa manera que ja es va fer per Nadal i Sant Esteve, els Músics per la Llibertat han protagonitzat una cantada de nadales. Tot seguit s'ha donat pas a l'àpat, un sopar de carmanyola que cada persona ha portat de casa i que ha estat amenitzat per música i espectacles. A més, s'ha instal·lat una pantalla gegant a través de les quals s'han projectat missatges de Carles Puigdemont i Toni Comín.

A la mitjanit, l'esplanada ha acollit les tradicionals 12 campanades. Per a fer-ho possible un col·lectiu de campaners de les Borges Blanques ha portat fins a Lledoners una campana de grans dimensions.

Persones d'arreu de Catalunya hi han estat presents i han donat el seu "escalfor" als polítics empresonats. Han vingut autobusos del Maresme, de Lleida, de Cervera, el Pont de Suert, d'Osona i també del Berguedà.