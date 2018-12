Sant Vicenç completarà el gener amb un ampli aparcament el nou espai d'oci a prop del pavelló

Sant Vicenç de Castellet ha fixat per al proper mes de gener les obres d'adequació d'una esplanada pendent d'urbanitzar a tocar del pavelló i les piscines per fer-hi un aparcament en condicions. És la darrera intervenció d'un conjunt d'actuacions que hauran transformat l'entorn de la zona esportiva més proper al riu en una nova àrea d'estacionament i de lleure.

De fet, en aquesta esplanada actualment ja hi aparquen cotxes, però és un espai sense asfaltar que ara es vol urbanitzar i ordenar. Es tracta d'un solar de 3.574 metres quadrats situat a la confluència dles carrers de Sant Joan, Barcelona, Mestre Massana i el passatge dels Catalans, i que recentment s'ha aprovat per decisió popular de batejar amb el nom d'Espai Primer d'Octubre.

Les obres, que costen 252.000 euros (i que tenen finançament de la Diputació i dels fons europeus Feder), duraran un mes.

La plaça es pavimentarà amb un asfalt de color beix que li donarà una superfície contínua i homogènia. Inclourà quadrícules de color grana (de 15 x 15 metres) que serviran per marcar la distribució de les prop de 150 places d'aparcament que hi haurà i els carrils per on hauran de circular els vehicles. I finalment, hi haurà el dibuix de la torre de Castellet, de color gris i de grans dimensions, com a símbol distintiu i identitari del poble. També es millorarà la il·luminació, amb dos grans suports amb focus de llum. Així mateix, les casetes i les atraccions de la fira, que se situen en aquest espai, s'hi podran continuar ubicant.

Un cop estigui condicionat, aquest gran aparcament completarà una àmplia zona totalment remodelada, tenint en compte que a la part de davant i al seu entorn s'hi ha habilitat un parc amb un espai per poder-hi practicar skate, una àrea infantil amb jocs, una zona habilitada per a gossos i també s'hi ha condicionat un àmbit per a l'estada d'autocaravanes.