Els prop de 3 milions d'euros caiguts a Sant Feliu Sasserra han estat força repartits

Sant Feliu Sasserra ha tornat a repetir la sort amb la Grossa de Cap d'Any dos anys després que hi toqués un cinquè premi. Aquesta vegada ha picat més amunt, i ha estat part d'un segon premi, amb el número 15.199, valorat amb 65.000 euros per butlleta.

L'Associació Juvenil Q-fois, vinculada a la Fira de els Bruixes, en venia participacions, agraciades amb 6.500 euros cadascuna, i que en total ha repartit 2.925.000 euros. Les havia adquirit de l'estanc de la Gleva de les Masies de Voltregà, població on s'ha donat la resta del premi.

El premi s'ha cantat poc abans de les 12 del migdia, i el mateix alcalde, Joan Ramon Soler, que és membre de l'entitat, ha estat un dels afortunats. Sense concretar quants diners ha guanyat, explicava aquest migdia emocionat que encara no s'ho acabava de creure: «he vist el sorteig en directe i encara em tremola la veu. Estic molt feliç per tota la gent de Sant Feliu», apuntava, confiat que haurà estat un premi força repartit al poble, tenint en compte que per la fira de les Bruixes de Tots Sants se'n venien a la parada informativa, i durant aquests darrers mesos els venia la mateixa associació.

En tenia 18 talonaris de 25 butlletes cadascun que es pagaven a 5 euros (un de donatiu) i que contenien quatre números diferents, un dels quals era el 15.199. «S'han venut tots», assegurava l'alcalde, i l'entitat no se n'ha quedat cap.

Fa dos anys que aquest mateix sorteig va repartir 50.000 euros entre Sant Feliu Sasserra i Oristà. Eren vint bitllets cinquè premi, amb del número 27.719, part d'un cinquè premi, que es van vendre al supermercat Grilló.

Les comarques centrals també han estat afortunades amb part d'un quart premi de la Grossa de Cap d'Any, que ha caigut a Piera. És el número 59.743, valorat amb 10.000 euros per butlleta, i que també s'ha distribuït a Valls i Salou.