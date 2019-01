El primer any de pessebre porta 3.200 visitants a Món Sant Benet

Amb l'entrada de l'any nou, el Bages ha posat punt i final a dos dels espectacles nadalencs amb més popularitat aquestes festes. Món Sant Benet ha superat «amb un èxit total» l'estrena del seu particular pessebre vivent dins el monestir, que ha més que complert les expectatives amb un total de 3.200 visites. Fonollosa també acabava per Cap d'Any les representacions de la Nit Viva en la seva dotzena edició, que ha estat la més visitada amb 2.250 persones.

En tots dos casos han estat quatre dies de representació, i amb entrades força repartides però amb una especial incidència el diumenge 30 de desembre, tant en un lloc com en l'altre.

Món Sant Benet oferia un peculiar pessebre que adquiria un to particularment especial amb el monestir d'escenari. L'espectacle aprofitava aquest entorn per mostrar un pessebre amb tocs medievals i amb la presència, per exemple, d'un grup de monjos benedictins que li donaven personalitat pròpia. Aquest primer any se n'han fet quatre funcions diàries amb grups que inicialment es preveien d'un centenar de persones però que s'han hagut d'ampliar en tots els casos per donar cabuda a tota la demanda. La bona arrencada que va tenir l'espectacle per Sant Esteve ja en feia preveure l'interès, que es va repetir en les següents edicions, especialment la del dia 30, amb 958 entrades venudes entre les quatre funcions d'aquell dia. Vist l'èxit, l'organització té clar que el pessebre vivent de Món Sant Benet tindrà continuïtat i que ha nascut amb voluntat de consolidar-se.

Amb dotze anys d'història, la Nit Viva de Fonollosa està més que arrelada a la comarca, i manté l'atractiu i l'èxit de públic. En aquest cas es feia una doble funció els quatre dies de representació, amb una mitjana d'entre 500 i 600 persones diàries, si bé el dia 30 es va superar aquesta xifra. La Nit Viva, que compta amb més de 220 participants, recrea el pessebre vivent aprofitant els baixos de les pròpies cases del poble i l'entorn rural on s'ubiquen, i amb un recorregut «òptim» després de la seva ampliació ara fa dos anys.

D'entre les representacions nadalenques més populars de la comarca, també destaca el Pessebre Vivent del Bages, a les Torres de Fals, que encara té pendent una funció el dia de Reis a 2/4 de 7.