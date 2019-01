La Grossa repeteix a Sant Feliu amb prop de 3 milions del segon premi

Sant Feliu Sasserra ha tornat a brindar aquest Cap d'Any amb la sort de cara, després que pràcticament la totalitat del segon premi del sorteig de la Grossa hi deixés dilluns prop de 3 milions d'euros. Fa dos anys ja hi va caure part del cinquè, que va repartir 50.000 euros entre Sant Feliu i Oristà, i aquesta vegada la fortuna hi ha arribat a través de l'Associació Juvenil Q-fois, vinculada a la Fira de les Bruixes, que va adquirir el número 15.199 de l'estanc de la Gleva de les Masies de Voltregà, valorat en 65.000 euros per butlleta, i que venia en participacions que es pagaran a 6.500 euros.

En total, l'entitat va vendre 18 talonaris de 25 paperetes cadascun, que es pagaven a 5 euros (n'hi havia un de donatiu), i que contenien quatre números diferents, un dels quals era el 15.199. Un dels afortunats i membre de l'entitat és el mateix alcalde, Joan Ramon Soler, que dilluns va seguir en directe el sorteig amb el número davant i no se'n sabia avenir. «Estic molt feliç per tota la gent de Sant Feliu», assegurava just després del sorteig amb la veu encara tremolosa. Aquella tarda tenia la intenció d'anar a la cursa de Sant Silvestre d'Avinyó, i se li van girar els plans.

Sense detallar quant li havia tocat, es mostrava confiat que el premi seria molt repartit tant a Sant Feliu com possiblement també a persones de fora, sobretot tenint en compte que per la Fira de les Bruixes, per Tots Sants, es van vendre participacions del número guanyador a la parada informativa, a banda dels que ha anat venent l'entitat al llarg de les darreres setmanes. En total s'han repartit 2.925.000 euros, tots a particulars: l'associació no s'havia quedat cap talonari.

El mateix alcalde, i altres membres de l'entitat i veïns es van trobar poc després de conèixer la notícia a l'Ateneu del poble, que va servir de punt de reunió i celebració del sorteig, i on va córrer el cava enmig d'un ambient festiu.

El president de l'associació, Marçal Pujol, explicava que la majoria de números es va vendre durant la Fira de les Bruixes, que aplega uns 10.000 visitants cada 1 de novembre.

«La tirada va ser justa», subratllava Pujol, tot i que lamentava que no hagi pogut arribar a tothom. Tot i que es mostrava satisfet perquè ha quedat força repartit, també deia que alguns veïns no van poder comprar la participació amb el número premiat.

De la seva banda, la Maria Antònia, propietària del supermercat del poble, també es mostrava molt satisfeta. En total, el seu establiment va vendre cinc butlletes del número 15.199 a través de la màquina, i tenia la satisfacció d'haver pogut repartir una mica de sort i que hagi anat a parar a diferents persones de Sant Feliu.

Fa dos anys que aquest mateix sorteig ja va repartir 50.000 euros entre Sant Feliu Sasserra i Oristà. Eren vint butlletes del número 27.719, part d'un cinquè premi, que es van vendre al supermercat Grilló.



Piera tasta un quart premi

La localitat anoienca de Piera també va rebre una alegria del sorteig de la Grossa de Cap d'Any. En concret, hi va caure una part del 59.743, que va ser un dels quarts premis, venut també a Valls (Alt Camp) i Salou (Tarragonès). Està dotat amb 10.000 euros per bitllet, el que suposa 1.000 euros per cada euro jugat.