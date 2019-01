Sant Fruitós de Bages tindrà la plaça del Primer d'Octubre i la del Ressorgiment

Sant Fruitós de Bages tindrà la plaça Primer d'Octubre, a Pineda de Bages, i la plaça del Ressorgiment, al nucli del municipi. Aquestes han estat les opcions guanyadores del procés participatiu que va engegar l'Ajuntament per escollir el nom de dos espais públics del municipi. A les votacions hi han participat un total de 372 ciutadans.

En el cas de la plaça situada al costat del carrer Verge de Juncadella de Pineda de Bages, el nom escollit ha estat Plaça Primer d'Octubre per un clar marge de vots, obtenint-ne un total de 205. En segon lloc ha quedat Plaça de la Llibertat amb 127 vots. Altres noms que han obtingut vots han estat Plaça Maurici Serramalera, Plaça de la República, Plaça Marie Curie o Plaça Frida Kalho, entre altres. Aquesta opció es va proposar en record dels fets succeïts l'1 d'octubre del 2017.

Pel que fa a la plaça situada entre Carretera de Vic, carrer Joan XXIII i carrer Albéniz, al nucli del municipi, el resultat ha estat més ajustat. En primer lloc s'ha escollit Plaça del Ressorgiment amb 127 vots, i immediatament després, per un únic vot, ha quedat la Plaça Primer d'Octubre amb un total de 126 vots. En aquest cas, la tercera opció més votada ha estat Plaça Catalunya amb 94 vots. La proposta per batejar la plaça amb aquest nom sorgeix de l'Escultura del Ressorgiment que hi ha ubicada en aquest indret i que va ser confeccionada per l'escultora local Neus Serra a petició de l'Ajuntament l'any 1989.