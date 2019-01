L'Ajuntament de Castellgalí ha reduït el deute en un 62 % els últims cinc anys

L'Ajuntament de Castellgalí ha aconseguit situar el deute viu municipal en 458.705 euros aquest gener. Això suposa una reducció de dos terços respecte al que devia ara fa cinc anys a institucions i proveïdors, que era 1.230.886 euros, i deixa el nivell d'endeutament respecte als ingressos cor-rents al 16,05 %, el més baix com a mínim dels dos últims mandats. Així ha quedat palès en el pressupost municipal per al 2019 que s'acaba d'aprovar amb els vots a favor de la majoria de govern del PSC (amb 7 regidors), i que puja a un total de 2.996.741 euros.

La reducció del deute viu ha estat progressiva al llarg del mandat. L'1 de gener del 2016 ja havia baixat fins a poc més d'1 milió d'euros, i actualment està per sota del mig milió, que suposa un descens del 62 % en cinc anys «gràcies a un important esforç d'amortització que s'ha fet», apunta l'alcalde, Cristòfol Gimeno. Admet que també hi ha contribuït el context econòmic que, malgrat la crisi, no ha estat tan desfavorable com en altres municipis de l'entorn.

Castellgalí ha tingut aquests darrers exercicis més ingressos dels inicialment previstos atesa la situació econòmica tant en l'IAE com en plusvàlues o en llicències d'obres, apunta Gimeno. En aquest sentit, «s'han implantat algunes noves empreses i no n'ha marxat cap», i també hi ha hagut noves edificacions. «No han estat grans promocions com anys enrere, però sí que s'han anat fent habitatges unifamiliars aïllats, fins al punt que «a Castellgalí l'any passat es van donar prop de vint llicències d'obres majors sobretot entre el Mas Planoi i la Torre del Breny» , i es preveu tancar el 2018 amb una xifra similar, remarca Gimeno.



Menys despesa

A tot plegat s'hi suma una despesa continguda després d'uns anys en què es van haver d'abocar grans recursos per fer nous equipaments com a resposta al creixement demogràfic del municipi, i que va coincidir amb els primers anys de la crisi. En canvi, tot i que la població ha continuat creixent, aquest darrer mandat «no hi ha hagut la necessitat de fer grans equipaments municipals perquè ja els teníem», sosté Gimeno, de manera que s'ha pogut consolidar la despesa en tasques de manteniment i millora i en avançaments de crèdit, la qual cosa ha permès anar amortitzant el deute.



Una inversió de 257.557 euros

El pressupost del 2019, de 2.996.741 euros, és un 4,69 % inferior al d'aquest any, bàsicament perquè «hem endreçat la regularització cadastral que teníem», i això implica menys ingressos i, per tant, menys despesa, apunta Gimeno. També es redueix lleugerament el capítol d'inversions (de prop del 4 %), que queda en un total de 257.557 euros, destinats bàsicament a urbanisme i millora de l'espai públic.

La principal partida, de 80.000 euros (la Diputació hi aportarà el 7 %), servirà per fer treballs de condicionament i millora del parc urbà de zona verda del Mas Planoi, que mantindrà l'aspecte actual, però renovarà els jocs infantils i els elements de gimnàstica per a la gent gran, es pavimentarà una pista poliesportiva a l'aire lliure, i es preveuen millores en el sistema de recollida i drenatge de les aigües pluvials.

Els pressupostos també reserven 65.000 euros per a diverses obres de reforma del cementiri municipal, que inclouen la consolidació dels murs, la substitució de la uralita d'alguns nínxols feta malbé, o la millora dels accessos amb la construcció d'una rampa. En aquest cas, l'Ajuntament afrontarà un 10 % del cost de l'obra, i la resta es finançarà amb una subvenció de la Diputació de Barcelona.

L'àrea d'urbanisme també rebrà una injecció de 40.000 euros en aquests pressupostos, destinats a la repavimentació d'alguns carrers del municipi on l'asfalt i les voreres s'han fet malbé, tot esperant la convocatòria del PUOSC de la Generalitat que s'hauria d'obrir amb l'aprovació dels nous pressupostos. Finalment, també destaca una partida de 25.000 euros per a obres de millora a la plaça de l'Ajuntament, i que van des del manteniment dels murs de pedra, fins a la substitució de lloses malmeses, o la renovació del mobiliari i de material informàtic, entre altres.

Pel que fa a la despesa social, manté el pes que ja té ara, com també la que es destina al personal, sosté Gimeno, que defineix aquests comptes com un pressupost «continuista quant a l'ambició i el creixement que hem d'anar experimentant com a municipi», i també «sòlid, rigorós i estabilitzat quant a la qualitat dels serveis que prestem».

L'alcalde remarca que el nou pressupost s'ha elaborat a partir de l'estimació de liquidació que s'ha fet del pressupost del 2018, i tenint en compte que s'han congelat els impostos i les taxes municipals.