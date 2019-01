Mura perd Ferran Vallbé, que va ser alcalde en aquest municipi del 1991 al 1995

Ferran Vallbé Cañizares, que va ser alcalde de Mura entre els anys 1991 i 1995, ha mort aquest divendres a l'edat de 69 anys. Segons ha pogut saber aquest diari, l'home hauria mort per circumstàncies que es desconeixen, i que es determinaran amb l'autòpsia que se li ha de practicar. Un cop feta, es podrà fixar la data i l'hora del funeral.

Constructor de professió, Ferran Vallbé vivia actualment a Navarcles, però havia desenvolupat la seva etapa política a Mura, on va estar vinculat a l'Ajuntament durant gairebé 20 anys. S'hi va involucrar ja en les primeres eleccions municipals de l'actual era democràtica entrant com a regidor, al govern o a l'oposició, fins que l'any 1991 va esdevenir alcalde per CiU. El 1995 va assumir el lideratge l'actual alcalde, Martí Perich (PSC) i Vallbé ja no va tenir més presència a l'Ajuntament.