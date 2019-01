Sant Fruitós bateja dues places com a Primer d'Octubre i del Ressorgiment

Plaça Primer d'Octubre i plaça del Ressorgiment. Són els noms finalment escollits en el procés participatiu que va organitzar l'Ajuntament de Sant Fruitós per batejar dues places, i en el qual s'han validat 372 vots.

El nom de Primer d'Octubre ha estat l'escollit per a la plaça que hi ha al costat del carrer Verge de Joncadella, a la urbanització de Pineda, i ha estat l'opció guanyadora per un ampli marge de vots. N'ha obtingut 205, mentre que la segona proposta més votada, la de plaça de la Llibertat, n'ha obtingut 127. També han tingut vots els noms de Maurici Serramalera, de la República, Marie Curie, o Frida Kalho, entre altres.

Plaça del Ressorgiment és com s'anomenarà la plaça situada entre la carretera de Vic i els carrers Joan XXII i Albéniz, al nucli urbà, amb 127 vots, tan sols un més que el de plaça Primer d'Octubre (que ha tingut més suport en l'altra opció). La tercera opció en aquest cas ha estat la de plaça Catalunya.