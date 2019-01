Sant Joan completa la remodelació del camp de futbol amb nova gespa

L'Ajuntament Sant Joan ha completat una renovació del camp de futbol que com a element principal té la instal·lació d'una nova gespa artificial de darrera generació. La gespa anterior del camp municipal presentava un nivell de desgast elevat que, fruit del pas del temps, havia patit un deteriorament que dificultava la pràctica del futbol en òptimes condicions. També s'han posat noves algunes de les instal.lacions, com per exemple les porteries.

En paral·lel a la renovació de la gespa artificial, l'Ajuntament també té previst dur a terme al final de l'actual temporada la remodelació íntegra del vestidor destinat al col·lectiu arbitral i dels diversos vestidors de l'equipament, amb un pressupost de 43.000 euros.

El regidor d'Esports, Eduard Mata, ha posat en relleu que aquesta actuació "respon a la voluntat de donar continuïtat a l'aposta prioritària que com a equip de govern hem dut a terme al llarg de tot aquest mandat per dotar les nostres entitats, esportistes i ciutadania d'unes instal·lacions esportives òptimes i adaptades a les seves necessitats i oferir-ne un manteniment periòdic que en garanteixi el seu ple funcionament". Així, Mata avança que "en aquesta línia de seguir millorant els nostres equipaments esportius també tenim fixades al calendari quatre actuacions principals: el tancament complet de la pista poliesportiva coberta, la remodelació de les pistes de tennis, el canvi del parquet sintètic del pavelló i l'habilitació d'una pista de futbol 7".