Els ajuntaments de Callús i del Bruc guanyarien regidors pel nou padró i Vallcebre en perdria

Una desena d'Ajuntaments de les nostres comarques es troben situats en una franja de població que podria comportar canvis en la composició dels seus plens municipals, quant a nombre de regidors, en les eleccions del proper 26 de maig. Finalment, i pendents que les juntes electorals ho confirmin i oficialitzin, serien tres els consistoris que experimentarien un augment o reducció del nombre de representants municipals. En concret, Callús (Bages) i el Bruc (Anoia) en guanyarien, mentre que Vallcebre (Berguedà) en perdria.

La xifra de regidors de cada ajuntament s'estableix en funció de la població que té el municipi i en base a un barem que hi ha establert (vegeu infografia). I la referència per determinar el nombre de residents de cada municipi que, al mateix temps, permet establir la quantitat de regidors que integraran el ple de cadascun dels consistoris és l'últim padró oficialment aprovat. Si es procedeix com és habitual, en aquest cas serà el que s'ha fet públic aquesta setmana (vegeu Regió7 de dijous) i que correspon a la xifra fixada per a cada municipi a data d'1 de gener del 2018.

Amb aquestes dades sobre la taula, veiem que els municipis abans esmentats són els que han experimentat un canvi significatiu de població respecte de la que tenien quatre anys enrere (abans de les eleccions del 2015) i que fa que se superi, a l'alça o a la baixa, algun dels llindars electorals.

En el cas de Callús, el padró a 1 de gener del 2014 –que va ser el que va servir de referència per a les eleccions municipals del 2015– era de 1.985 habitants, per la qual cosa es van mantenir en aquell moment nou regidors, que són els que ha tingut en aquell mandat. Just un any després, el poble va superar els 2.000 habitants i fins al darrer s'ha mantingut (a l'alça) per damunt d'aquesta franja. Actualment té 2.095 habitants. Per tant, aquesta dada farà que l'Ajuntament incrementi el nombre de representants a partir de les eleccions municipals del proper mes de maig, que passarà a un total d'onze regidors.

El del Bruc és un cas pràcticament idèntic al de Callús, amb una salvetat. Després de superar els 2000 habitants en el padró del 2015, en el del 2017 va quedar per sota, però en el darrer els ha tornat a recuperar (ara en té 2.027). Per tant, com Callús, quan es constitueixi el proper Ajuntament ho farà amb dos regidors més (onze en total).

El municipi berguedà de Vall-cebre, en canvi, farà el camí invers. El 2014 el padró reflectia que hi havia 258 habitants, però n'ha anat perdent en comptagotes any rere any (255 el 2015, 254 el 2016 i 251 el 2017) i ha estat just en aquest últim padró que ha quedat per sota d'un dels llindars de referència: els 250. En concret, hi consten oficialment 246 habitants, la qual cosa farà que passi dels set regidors actuals a l'Ajuntament a un consistori de cinc. Alhora, això té com a conseqüència que es concorri a les eleccions amb llistes obertes. Al Bages hi ha poblacions que han rondat aquest llindar però que finalment s'hi han mantingut per sobre, com són Aguilar i Marganell.

Al Moianès, Oló s'escapa per poc de passar dels nou als set regidors. El 2003 va superar els 1.000 habitants i va arribar als 1089 el 2008. Però ha anat perdent població i ara té 1.024 habitants.