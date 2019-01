Els Reis regalen un trenet 'Orient Express' a l'Ajuntament de Sant Fruitós

La cavalcada dels Reis Mags ha portat, a més a més dels regals pels infants santfruitosencs, un obsequi sorpresa per a l'Ajuntament en forma de trenet turístic "Orient Express", que acompanyava la cavalcada, i que a l'arribada a la rotonda del pavelló municipal, ha estat presentat amb una ballada dels carboners, mentre esclatava un castell de focs.

Malgrat el fred hivernal, centenars de persones, xics i grans, han presenciat el tradicional recorregut que organitza la Comissió Pro-Cavalcada Reis, que s'inicia a la carretera de les Brucardes, seguint per l'Avinguda Sant Joan, parc del Bosquet (on els Mags han adorat l'Infant Jesús en el Pessebre Vivent), Avinguda Jaume I, Crta. de Vic, Plaça de la Vila (on els tres Reis han saludat als santfruitosencs des del balcó de l'Ajuntament), per finalitzar al Cobert de la Màquina de Batre, on els Reis hi tenien instal·lats els trons, i tots els nens i les nenes que ho han desitjat han pogut saludar a ses majestats.

La festa s'ha clos amb una xocolatada popular a base de coca i xocolata.