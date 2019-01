Els Reis regalen a Sant Fruitós un trenet Orient Express

A banda dels regals per als infants santfruitosencs, la cavalcada dels Reis d'Orient ha portat enguany un obsequi sorpresa per a l'ajuntament en forma de trenet turístic a l'estil de l'Orient Express, que ahir es va integrar al mateix seguici i va acaparar l'atenció de tots els presents. En l'arribada de la cavalcada a la rotonda del pavelló municipal, el trenet va ser protagonista i els carboners i els escuraxemeneies que transportava van deleitar el públic amb un ball, mentre esclatava un castell de focs.



Malgrat el fred hivernal, centenars de persones, xics i grans, van presenciar el tradicional recorregut que organitza cada any la Comissió Pro Cavalcada de Reis i que té la presència dels armats de Manresa. Va tenir el punt d'inici a la carretera de les Brucardes i va continuar cap a l'avinguda de Sant Joan i el parc del Bosquet, on Ses Majestats van fer l'adoració de l'infant Jesús al pessebre vivent. Després, la comitiva va fer camí cap a l'avinguda de Jaume I, la car-retera de Vic, la plaça de la Vila, on van fer la salutació a tot el poble des del balcó de l'Ajuntamet, i va finalitzar a l'entorn del Cobert del Batre. Allà, els Reis hi tenien instal·lats els trons i tots els nens i les nenes que ho van desitjar van poder saludar Ses Majestats de ben a prop. La festa es va acabar amb una gran xocolatada popular.



La cavalcada d'ahir a Sant Fruitós va repartir uns 220 quilos de caramels i un centenar de quilos de carbó de sucre.