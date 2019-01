Sallent fa de la nit de Reis un gran conte

Els Reis d'Orient van arribar ahir amb un pèl de retard a Sallent, on, a banda de regals, enguany van portar un relat en forma de conte en què explicaven qui són i d'on venen. La projecció d'aquesta animació amb dibuixos va ser la gran novetat d'aquest any, i molt aplaudida entre la gentada que va omplir el local de la Fàbrica Vella, on enguany es va acomiadar la cavalcada.

Abans d'arribar a la Fàbrica Vella, la comitiva reial va recórrer els carrers del centre de la vila amb un itinerari diferent del de l'any passat, entre altres coses perquè aquest cop no finalitzava a la plaça de Sant Antoni Maria Claret com era habitual. En tots els seus trams, la cavalcada va ser una festa, tant dels sallentins que van omplir els carrers com de la mateixa comitiva. I és que una altra de les novetats d'ahir eren les coreografies que dos grups de Fit Dance de l'Associació Sallent Cultura Física oferien al públic en diversos punts del recorregut. També van participar en la rua grups de música i batucades.

Melcior, Gaspar i Baltasar aprofitaven les aturades que la rua feia durant els balls de les noies del Fit Dance per saludar de ben a prop els nens i nenes que s'acostaven a les carrosses.

La comitiva era precedida per la carrossa dels àngels, que va repartir caramels durant tot el recor-regut, i la tancaven les dels regals i la del carbó. Un cop a la Fàbrica Vella, es van fer les coreografies finals, van parlar els nens del Consell d'Infants, i l'alcalde, David Saldoni, va entregar les claus del poble a Ses Majestats.