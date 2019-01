Un llarg seguici i una peculiar Floqueta de Neu acompanyen Ses Majestats a Sant Joan

El Mas Vilatorrada de Sant Joan va tornar a ser el punt d'arrencada per on Ses Majestats els Reis d'Orient van voler saludar ahir els infants en la seva arribada al poble, acompanyats per una llarga comitiva de patges i altres personatges, entre els quals aquest any s'afegia la Floqueta de Neu amb carrossa pròpia.



Poc abans de l'arribada, pels volts de les 6, el Fumera contextualitzava la visita, un any més, de Melcior, Gaspar i Baltasar al poble, mentre un àngel il·luminava el camí per on feien entrada a peu, abans de pujar a les carrosses que ja tenien a punt a l'avinguda Montserrat, des d'on van iniciar el recorregut que recuperava l'itinerari de fa dos anys. Un recorregut de prop d'una desena de carrosses i amb una nova cova per als carboners, durant el qual es van repartir uns 900 quilos de caramels.



Un dels moments àlgids de la cavalcada va ser l'aturada al Mas Llobet, on l'alcalde va entregar les claus a Ses Majestats i des d'on es van enlairar uns globus daurats plens de desitjos i es van fer focs d'artifici. La cavalcada va acabar al local de la Verbena, on la mainada va saludar els Reis.