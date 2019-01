Castellbell espera el llum verd de Madrid perquè Adif li cedeixi part de l'estació de tren

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar i la delegació del Govern a Catalunya estan buscant «la fórmula» que permeti al municipi poder disposar d'una part de l'edifici de l'estació de la Renfe, que ara és d'Adif, com a equipament cultural. Ja fa més de dos anys que l'Ajuntament en va demanar el traspàs per poder-hi ubicar un museu dedicat al cremallera i un punt d'enllaç per a la pràctica del senderisme. «Hi estem treballant», assegura esperançada l'alcaldessa de Castellbell, Montserrat Badia, però sense que de moment hi hagi cap calendari a la vista.

Badia ha explicat que es vol buscar algun tipus de mecanisme que permeti a l'Ajuntament fer ús d'aquest espai «mitjançant la seva cessió o algun altre tipus de conveni», però que permeti desencallar la situació. Diu que el Govern de Madrid s'ho vol estudiar bé per trobar-hi la fórmula més adient, i en aquest sentit caldria resoldre alguns temes burocràtics abans de signar res. Des de bon començament, l'Ajuntament treballava amb la idea d'una cessió a deu anys prorrogables.

El possible traspàs afectaria la vella cantina de l'estació (la resta de l'edifici és un magatzem), que l'Ajuntament voldria recuperar com a espai de cafè i venda de tiquets, però sobretot amb la idea de convertir-la en un museu dedicat a la història del cremallera de Montserrat, tenint en compte que antigament havia sortit des d'aquesta estació.

Amb aquest projecte l'Ajuntament vol donar sortida a un edifici infrautilitzat i que podria ser un pol d'atracció turística. D'una banda, preveu omplir la sala d'imatges antigues i material relacionat amb el cremallera a partir d'un arxiu fotogràfic que l'Ajuntament ja té, i de l'aportació que hi pugui fer l'associació Amics del Cremallera. També es planteja la possibilitat d'incorporar una antiga màquina del cremallera cedida per Ferrocarrils de la Generalitat.



Un punt estratègic

L'Ajuntament de Castellbell també vol potenciar el senderisme per camins que passen pel terme municipal aprofitant «el lloc estratègic» on hi ha situada l'estació de tren, amb l'objectiu que sigui un punt de partida i arribada de rutes que ja existeixen i que passen per la zona. La idea és que persones de fora que vulguin fer aquestes rutes es puguin desplaçar en tren, i no en vehicle privat com fins ara, per caminar pels senders del municipi.

Entre els punts destacats hi ha l'antic camí del cremallera, d'uns cinc quilòmetres de longitud, i que va des de l'estació de Castell-bell fins a la del cremallera de Monistrol.

Des d'aquest mateix punt també es podria enllaçar amb el camí dels Tres Monts, el camí de Sant Ignasi, el circuit dels Resistents, la xarxa de senders que travessa el municipi, i diversos circuits d'orientació vinculats al projecte de la Via Blava.

L'espai que l'Ajuntament reclama a Adif s'hauria de condicionar abans de posar-lo en servei i poder ser museïtzat. De cara als caps de setmana, també podria servir com a oficina de turisme amb atenció al públic.

Tot i la llarga espera per la lentitud amb què avancen les negociacions per a la cessió d'una part de l'edifici de l'estació a l'Ajuntament de Castellbell, van començar a caminar després de la distensió que hi va haver ara fa dos anys quan Adif va executar diverses obres de millora que feia temps que es reclamaven des de Castellbell, fins al punt que l'Ajuntament li va obrir un expedient disciplinari i el va advertir que actuaria subsidiàriament i li carregaria les costes. Això va fer moure l'empresa pública estatal, que va portar a terme obres d'arranjament i millora de l'andana i de l'edifici de l'estació.