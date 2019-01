Sallent col·loca unes grans lletres amb el nom del poble a la rotonda d'accés pel sud

L'Ajuntament de Sallent ha col·locat unes grans lletres amb el nom del poble a la rotonda d'accés al nucli urbà pel sud, a l'altura de l'antic barri de l'Estació i a pocs metres de l'institut.

Amb aquesta actuació, que s'ha fet a l'estil del que ja tenen en altres poblacions, s'ha volgut «dignificar» l'entrada al poble amb un element informatiu i al mateix temps decoratiu al mig d'una rotonda. La paraula és formada per unes grans lletres de color gris, però més endavant l'Ajuntament preveu instal·lar una il·luminació led a la base que permetrà acolorir la paraula segons es consideri en cada moment. Per exemple, «el 8 de març es podrien il·luminar les lletres de color lila per commemorar el Dia Internacional de la Dona», segons ha apuntat l'alcalde de Sallent, David Saldoni. De cara a la primavera també es preveu treballar en un nou enjardinament de l'entorn de les lletres.

Pel que fa a la rotonda d'accés pel nord, propera al pavelló, l'Ajuntament està estudiant també una proposta per dignificar-la, però no n'avança més detalls.