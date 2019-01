Cardona posarà en marxa al febrer allotjaments tutelats per a gent gran al nucli antic

Cardona posarà en marxa en les properes setmanes un servei que té un doble objectiu: facilitar que gent gran pugui continuar vivint de manera autònoma en un espai confortable i, alhora, que aquest propòsit es pugui fer realitat dins del nucli històric. El que ara es culmina és un projecte que es va idear i impulsar el 2010, però que ha necessitat gairebé una dècada de gestions i de treballs ja que, entre altres aspectes, ha suposat l'adquisició i la rehabilitació integral de de dues finques del nucli antic que ara es disposaran com a allotjaments tutelats.

La particularitat d'aquest projecte és que proporcionarà a cada veí que hi acabi accedint un allotjament privat amb els espais i equipaments mínims imprescindibles perquè pugui mantenir aquesta vida autònoma, però al mateix temps tindrà al seu abast en el mateix edici un seguit d'espais compartits, inclosa una sala d'estar a la planta superior, equipada amb cuina, on els residents podran tenir un espai de relació. També, com a serveis comunitaris, disposaran de trasters i bugaderia. Als allotjaments, d'entre 19 i 29 m2, cada usuari disposarà de cuina, bany, llit, armari, sofà, taula i cadires. Un element clau per a l'autonomia dels residents és que comptaran amb serveis assistencials de control de salut, higiene personal, petites cures i control de medicació.

L'edifici es troba situat al carrer Escasany, en ple centre històric, i disposa d'un total d'onze allotjaments. Vuit són individuals, els dos una mica més amplis són pensats per a parelles i se'n reserva un per a casos d'emergència social, que per tant tindrà un ús més temporal. La gestió la portarà directament l'Ajuntament a través de l'àrea de Serveis Socials. Per optar als allotjaments tutelats es demana com a requisits estar empadronat a Cardona, tenir més de 65 anys i uns ingressos que no superin 2,5 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples.

El període per inscriure's s'obrirà el febrer, quan és previst que l'equipament s'inauguri de manera oficial amb un acte amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani. Els residents pagaran un preu de lloguer que està estipulat per la Generalitat i que dependrà de l'espai de cada allotjament. Alhora, els usuaris s'hauran de fer càrrec de les factures de subministraments bàsics.

En total, el projecte ha tingut un cost de 638.000 euros, que ha inclòs la compra de les finques, les obres de rehabilitació i el mobiliari per equipar l'edifici. La inversió ha estat coberta amb recursos propis de l'Ajuntament (256.750 euros repartits en diferents exercicis); per la Generalitat i el ministeri d'Habitatge a través de l'Acord de la Comissió Bilateral (303.250 euros); per la Diputació, que hi va aportar 60.000 euros, i per l'Obra Social la Caixa, que va aportar 18.000 euros per al mobiliari.

L'alcalde, Ferran Estruch, ha subratllat que la posada en marxa d'aquest servei «permetrà que gent gran de Cardona pugui continuar vivint al centre històric, tal com han fet tota la vida. És un servei adreçat a facilitar que aquestes persones puguin continuar desenvolupant una vida autònoma al poble assegurant a la vegada la seva qualitat de vida i fomentant també les relacions i la inclusió social a través dels espais compartits».

Portes obertes

Per donar a conèixer el nou servei l'Ajuntament de Cardona ha organitzat una jornada de portes obertes el divendres 18 de gener, d'11 del matí a 2 del migdia i de 6 a 9 de la tarda.