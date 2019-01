La filla i dues nebodes del campaner de Santpedor mort fa un mes agafen el relleu

L'església de Sant Pere d'Or de Santpedor tornarà a tenir algú que toqui manualment les campanes en dates assenyalades després de la mort, el 4 de desembre passat, de Jordi Espinalt, l'últim campaner que va tenir el poble. La seva filla, Anna Espinalt Espinalt, i dues de les seves nebodes, les germanes Gemma i Laia Mascaró Espinalt, n'agafaran ara el testimoni i perpetuaran el llegat familiar en l'ofici que va inciar l'any 1949 el seu besavi Josep Espinalt Genescà, quatre generacions enrere.

El nomenament de les noves campaneres, de 26, 24 i 21 anys respectivament, es va aprovar ahir per ple, amb presència de les tres protagonistes. En declaracions a aquest diari, Anna Espinalt deia que sempre havia estat reticent a continuar amb la tradició campanera, però la mort prematura del seu pare, amb només 56 anys, ha impulsat la filla i les seves cosines a mantenir viu un ofici «que sempre hem vist a casa». El repte serà aprendre'n, explicava, perquè en ocasions havien pujat al campanar a veure com tocaven les campanes «però som totalment inexpertes».

Tenen uns mesos per endavant perquè es voldrien estrenar com a campaneres per Pasqua, i mantenir els tocs manuals de campanes els mateixos dies assenyalats en què les feia repicar Jordi Espinalt. A més de Pasqua, això també inclou la Festa Major, Santa Anna, l'Onze de Setembre i la Missa del Gall. Com a equip, s'ho podrien repartir, però «hem crescut juntes» i sempre que puguin pujaran totes tres a tocar les campanes.

Després de tants anys de tradició campanera amb la família Espinalt, el toc manual de campanes s'ha fet molt popular al poble, encara que només sigui en dies assenyalats, però amb la mort de Jordi ara fa un mes, l'església de Sant Pere d'Or s'havia quedat orfe de campaners. Va morir el mes passat d'una malaltia, quatre anys després que l'Ajuntament el nomenés campaner honorífic del poble. Seguia la tradició del seu avi Josep, de qui en va aprendre l'ofici, i del seu pare Màrius. Com va explicar aquest diari en un ampli reportatge el 18 d'agost passat, Jordi Espinalt mantenia viva a Santpedor una tradició molt poc comuna a la comarca.

L'Ajuntament agraeix i encoratja les noves campaneres

L'Ajuntament de Santpedor va nomenar oficialment ahir campaneres del poble les tres joves, en l'apartat d'honors, distincions, reconeixements i càrrecs honorífics. El ple va agrair la seva disposició, i les va encoratjar «a mantenir viva aquesta tradició». El dictamen posa en valor les campanes com a «signe comunitari dels pobles i viles», i es fa ressò del paper hi ha tingut al poble la família Espinalt. Considera «un orgull que les noves generacions es comprometin en el manteniment de les manifestacions de la identitat del poble i a potenciar els valors de la col·lectivitat».