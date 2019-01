Rajadell selecciona quatre projectes mitjançant el pressupost participatiu

Itineraris per a vianants per connectar amb Can Servitge i millorar l'entorn de la riera (ambdues propostes empatades) són les dues propostes que han estat més votades en el primer pressupost participatiu convocat per l'Ajuntament de Rajadell.

A aquestes dues, però, encara s'hi afegiran dos projectes més que han quedat en tercera i quarta posició i que també es podran portar a terme. En concret, la renovació de la teulada de les escoles i l'adequació de les voreres de Can Servitge.

Són, doncs, els quatre projectes aportats per la ciutadania que es faran realitat. En total, es destinaran 29.500 euros per executar-los després que hagin estat les propostes triades en el procés de votació popular, en el qual han participat més del 20% dels rajadellencs.

L'Ajuntament ja ha avançat que aquestes actuacions es duran a terme al més aviat possible, una vegada s'hagin analitzat detalladament les diferents opcions. Fonts municipals han posat en relleu que «estem molt contents amb la participació en aquest procés, tant a l'hora de fer propostes com a l'hora de votar-les».

A més, han explicat que el consistori està obert que les persones que van presentar les propostes guanyadores puguin participar activament en la definició concreta del projecte.

Per altra banda, també han explicat que «altres idees que no han estat escollides ens han semblat molt interessants i no descartem poder-ne incloure alguna en el pressupost ordinari del 2019».

Entre aquestes propostes hi ha el condicionament del mirador del Pi del Migdia i fonts adequades; la millora de la il·luminació en punts del municipi; la potenciació del tractament de deixalles de jardins; habilitar punts per tirar deixalles ocultes a l'entorn dels nuclis; la construcció d'un skatepark; la renovació de la pista poliesportiva i la instal·lació d'elements reductors de velocitat en diferents punts.