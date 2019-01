Sallent reprèn les obres aturades del pont vell, que preveu reobrir a l'abril

Sallent treballa de ple des d'ahir en les obres de remodelació del pont de Pere Otger (el pont vell), que tenia aturades des de l'estiu després que la constructora anterior es va declarar en concurs de creditors i se n'hagi hagut de buscar una altra. L'empresa Vialser és ara la responsable dels treballs, que com a molt màxim haurà d'haver acabat d'aquí a tres mesos, a començament d'abril.

Passat Cap d'Any, dimecres, operaris de la nova constructora ja van fer tasques prèvies i mesures topogràfiques del terreny, però no va ser fins ahir que es van col·locar les noves tanques que mantindran barrat el pas pel pont previsiblement fins que no estigui del tot acabat (vegeu més informació al desglossat). I és que en principi no es preveu reobrir-lo per trams sinó completament, segons ha explicat l'alcalde de Sallent, David Saldoni.

A partir d'ara els treballs han d'anar avançant a un ritme constant perquè puguin estar enllestits en el termini previst, apunta l'alcalde. El més immediat serà treure les actuals bigues de ferro que hi ha al pont i anar-lo adequant per posar-hi les prelloses de formigó de la futura plataforma, que l'Ajuntament ja va encarregar sense esperar a la represa de les obres per poder avançar temps, i que es preveu que arribin cap a mitjan de mes. Un cop s'hagin col·locat, s'haurà de pavimentar el pont, i finalment s'hi hauran d'instal·lar les noves baranes i la nova il·luminació.

Les obres del pont vell de Sallent s'enllestiran gairebé mig any més tard del previst, que és el temps que hauran estat encallades. Els treballs es van aturar a mitjan estiu, tenint en compte que l'empresa que se'n feia càrrec es va declarar en concurs de creditors i ja no va reprendre la feina tornant de les vacances de l'agost. Això va obligar l'administrador concursal a buscar una nova empresa per fer la cessió de contracte, un tràmit que no es va poder resoldre fins a final d'any. L'Ajuntament s'ha beneficiat de la nova pròrroga d'un any de la Llei de Barris amb què es financen les obres, i que la Generalitat va concedir l'octubre passat.