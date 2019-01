Vehicles, i sobretot vianants, tenen ara el pont nou com a pas alternatiu més viable

La represa de les obres del pont vell mantindran barrat el pas tant per a vehicles com per a vianants, en principi, durant tots els tres mesos que durin les obres. De fet, els vehicles ja no hi podien passar des que es van iniciar els treballs el juny passat, mentre que quan es van aturar a l'agost es va habilitar un pas provisional per als vianants que ahir es va tornar a tancar per no interferir les obres.

Malgrat que és un pas estret, el pont vell és una de les principals vies que enllacen les dues bandes del poble separades pel riu Llobregat. De fet, l'única alternativa dins del nucli urbà és el pont de la Concòrdia (el pont nou) que hi ha a l'extrem nord, i també és l'única realment viable per travessar a peu.

Els vehicles, en canvi, també tenen l'opció d'accedir a la banda est del nucli urbà pel camí de Cabrianes (pel sud), o bé per l'accés nord des de l'eix del Llobregat, agafant el vial que condueix cap a la rotonda d'enllaç amb el carrer Verge del Pilar i el pavelló municipal.