Navàs clou dissabte una campanya que va néixer al poble contra la leucèmia infantil

Navàs tancarà amb una trobada popular aquest dissabte la campanya solidària «Un cor, una vida» impulsada per una veïna del poble que durant mig any ha recaptat fons per destinar-los a la lluita contra la leucèmia infantil. La convocatòria és a les 12 del migdia a la plaça de l'Església, on es proposa als assistents que portin el cor solidari que han comprat.

El projecte de confeccionar i vendre cors solidaris i recollir fons per a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, va ser iniciativa de la navassenca Anna Obradors, animada per la seva filla Vinyet, que vol ajudar la seva amiga Abril, de Santpedor, afectada per la malaltia. L'amistat de les dues nenes, d'uns sis anys d'edat, ve de sempre, fruit de la que ja tenen les respectives mares, Anna Obradors i Anna Santamaria.

La campanya, que va començar el 21 de juny coincidint amb la setmana de la leucèmia, ha venut 5.835 cors, i ha aconseguit recaptar 32.899 euros.