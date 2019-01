El pubillatge de Castellbell celebra dissabte 50 anys amb un retrobament

Castellbell i el Vilar homenatjarà aquest dissabte totes les persones que han fet possible els 50 anys de pubillatge al poble, amb una festa que hi ha programada per a partir de les 7 de la tarda al Casino Borràs. L'Ajuntament està ultimant els preparatius de la celebració, que vol ser una vetllada de retrobament i record de tothom qui ha pres part del pubillatge local en aquest mig segle.

La tradició al poble es remunta al 1968, moment en què Candelària Puig va ser proclamada primera pubilla, i 30 anys després es van incorporar a la festa les figures de l'hereu i el fadrí. Josep Maria Claret Ibáñez va ser el primer hereu de Castellbell, l'any 1998.



La història, en un documental

Més enllà de la festa en si, l'Ajuntament de Castellbell també ha gravat un documental sobre el 50è aniversari, en què diversos protagonistes del pubillatge al municipi expliquen la seva experiència. Encara s'ha d'editar, però en la trobada d'aquest dissabte ja se'n podrà veure un avanç.

L'acte d'aniversari serà conduït per Mònica Ribera, que va ser pubilla de Castellbell l'any 2007. Serà una trobada informal amb un sopar a peu dret que també tindrà representants del Foment de les Tradicions Catalanes.