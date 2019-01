Castellgalí construirà un gimnàs i una sala polivalent al costat de les piscines

Castellgalí tindrà un gimnàs municipal i una sala polivalent en un nou edifici annex a les actuals piscines. L'Ajuntament ja té pràcticament enllestit el projecte del futur equipament, i ja sap com el pagarà (vegeu desglossat). Preveu començar-lo a construir abans de l'estiu i mirar de poder-lo estrenar cap a final d'any.

Es tracta d'un edifici de dues plantes d'uns 400 metres quadrats cadascuna, que s'ubicarà just al costat de l'actual bloc de serveis, on hi ha els vestidors i la maquinària de les piscines, i molt a prop del camp de futbol i el pavelló, de manera que «complementarem i ampliarem la zona esportiva», apunta l'alcalde, Cristòfol Gimeno. El futur complex, que es comunicarà amb les piscines amb un espai de distribució al mig i farà servir els mateixos vestidors, destinarà la planta baixa al gimnàs, i a dalt hi haurà la sala polivalent.

Actualment, Castellgalí no disposa de cap gimnàs de titularitat municipal. El nou que es projecta al costat de les piscines tindrà tres espais divisibles i diferenciats per poder fer activitats separadament. Pel que fa a la sala polivalent serà per a usos diversos, amb la idea de «poder encabir en un espai amb unes dimensions més adequades determinades activitats que ara s'han de fer al pavelló perquè no disposem de cap altra alternativa», apunta Gimeno.

Un cop s'estreni, el gimnàs funcionarà tot l'any, i això també donarà un servei continuat als vestidors de les piscines, que ara només s'utilitzen durant la temporada d'estiu. L'edifici tindrà una entrada pròpia per la zona on hi ha els aparcaments de la nova escola, i que a partir de l'estiu del 2020 també servirà d'accés a les piscines.



Un projecte que ve de lluny

La construcció d'un gimnàs municipal i d'una sala polivalent a la zona esportiva ja estava prevista en el projecte original de les piscines municipals, però no s'ha començat a desenvolupar fins ara. La idea és licitar i adjudicar l'obra a la primavera i poder-la començar a executar abans de l'estiu.

Els terrenys on s'ubicarà el futur edifici són de titularitat municipal i conformen un gran solar que encara no s'ocuparà del tot. Això vol dir que en aquest indret l'Ajuntament encara disposarà d'espai lliure per poder-hi construir nous equipaments en un futur, si bé ara per ara encara no hi ha res definit.