Súria dissenyarà un itinerari ambiental per passejar per la llera del Cardener

L'Ajuntament de Súria treballa en el desenvolupament d'un itinerari ambiental a l'entorn del riu Cardener que permeti condicionar la llera com a activitat de promoció de la salut i el lleure. El projecte s'està dissenyant conjuntament amb la Diputació de Barcelona.

L'adequació d'aquest nou itinerari forma part de les actuacions que el Consell Municipal de Medi Ambient té previst de dur a terme al llarg d'aquest 2019, segons es va aprovar en l'últim ple celebrat per aquest organisme sota la presidència de l'alcalde, Josep Maria Canudas, i del regidor de Medi Ambient, Joan Pere Ruiz.

A banda d'aquest itinerari, sobre la taula també hi ha la intenció de donar continuïtat al procés d'instal·lació de papereres de recollida selectiva en diversos punts del nucli urbà, així com a les activitats del programa Escoles Verdes, que també se centraran a l'entorn natural del riu. Per altra banda, les escoles del poble disposaran de plaques solars per a la generació d'energia fotovoltaica.

En el ple també es va tractar l'endarreriment en la implantació del sistema de recollida porta a porta, a causa de la resolució judicial que obliga la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener a reiniciar el procediment.